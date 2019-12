Januari - Royaal gebaar

Zes jaar na het overlijden van zijn echtgenote ontdekt Henk Hoeve uit Schalkhaar dat haar mobiele telefoonabonnement al die tijd is blijven doorlopen.

Hoeve dacht dat ze een jaarabonnement had dat vanzelf zou eindigen. En doordat maandelijks de kosten van verschillende T-Mobile-abonnementen van zijn rekening worden afgeschreven, ook voor andere leden van zijn gezin, had hij niks in de gaten.

Hoeve stuurt een bescheiden mailtje naar T-Mobile met het verzoek om enige clementie te tonen. Tot zijn grote verbazing krijgt hij binnen enkele dagen een mail terug van de provider met de mededeling dat de onterecht in rekening gebrachte kosten worden teruggestort.

