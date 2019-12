Duim maart 2017 - Service die blijft

Twee dagen later staat er een vriendelijke monteur op de stoep, die de koelkastdeur demonteert en weer in elkaar zet. Ook kijkt hij alle kastjes en deurtjes na. De glijders van de grote lades krijgen wat extra versteviging en de deurtjes worden bijgesteld.

Caroline, blij met zoveel service, vraagt wat het bezoek haar gaat kosten. ‘Dit is gratis’, aldus de monteur. ‘Service van Van Diessen.’ Dat vindt Caroline fantastisch: ‘Toch zeker niet vanzelfsprekend voor een keuken die zo lang geleden is geplaatst en altijd intensief is gebruikt!’

Bekijk alle winnaars van de Duim