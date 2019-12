November 2017 - Trein gehaald

Als Elisabeth Marcus uit Baarle-Nassau per ongeluk niet in de intercity maar in de stoptrein stapt, dreigt ze in Den Bosch de aansluiting naar Frankfurt te missen.

Maar ze treft een zeer behulpzame conducteur: ‘Goed opletten mevrouw, we kunnen het net redden. Ik ga met uw koffer helemaal naar voren, zodat we in Den Bosch al een stuk winnen. U heeft drie minuten om over te stappen!’ Marcus rent achter de conducteur aan en krijgt onderweg ook nog de microfoon toegestopt om ‘Volgende station ’s-Hertogenbosch’ om te roepen.

In Den Bosch neemt een volgende NS-medewerker haar koffer over en rent met haar naar de aansluitende trein. Eenmaal binnen vertrekt hij meteen. Marcus krijgt een kopje koffie om bij te komen. ‘Zoiets maak je toch maar eenmaal in je leven mee?’

