Oktober 2017 - Hoera voor de luchtontvochtiger

Pieter Bouwhuis uit Den Haag gebruikt een ontvochtiger van Qlima in de badkamer omdat de ventilatie niet optimaal is.

Hij gebruikt het apparaat soms ook om de was te drogen. Bij een van deze wasdroogacties sluit Bouwhuis de ontvochtiger per ongeluk aan op een dimmer in plaats van direct op een stopcontact. Na een tijdje stop het apparaat en Bouwhuis krijgt hem niet meer aan de praat.

De klantenservice van Qlima stelt voor dat hij het apparaat kosteloos opstuurt zodat ze er naar kunnen kijken. Helaas kan hij niet meer worden gerepareerd. Bouwhuis: ‘Maar nog voordat we onszelf voor het hoofd kunnen slaan, stelt de klantenservice voor een splinternieuw apparaat op te sturen.’ Dat arriveert de volgende dag. Wat een service! ‘De badkamer en de was zijn weer kurkdroog!’

