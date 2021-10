Duurzaam koken met kliekjes

Desserts met koffieprut, bouillon met uienschillen. Je hoeft eigenlijk nauwelijks wat te verspillen in de keuken. We geven je een aantal leuke tips.

Wil je graag duurzaam koken en zo min mogelijk verspillen? Bekijk dan onderstaande video’s. Zo doe je inspiratie op om kliekjes nieuw leven in te blazen en energiezuiniger te koken.

Tover kliekjes om in bouillon

Kliekjes zijn ideaal voor het maken van bouillons. Je zal je verbazen welke kliekjes je hiervoor allemaal kunt gebruiken.

Tips voor het maken bouillon

Gebruik restjes. Deze geven vaak veel smaak en zijn zonde om weg te gooien. Denk hierbij aan uienschillen- en kontjes, kruidenstelen, restje prei (wel het zand er af wassen), etc.

Zet bouillon altijd met koud water op. Zo onttrek je beter de smaakstoffen uit de ingrediënten.

Snij de hoofdingrediënten (groente, vlees of vis) altijd fijn. Of kneus ze even. Zo komen er nog meer smaakstoffen vrij.

Laat een bouillon nooit koken. Dan wordt het troebel.

Laat een vis- of groentebouillon nooit langer trekken dan 30 minuten. Dit gaat ten koste van de smaak. Je kunt de bouillon wel zeven en vervolgens verder laten indampen.

Wil je meer kleur aan je bouillon? Laat dan bruine uienschillen meetrekken

Tijdens het trekken van de bouillon ontstaat er schuim en vet aan de oppervlakte. Haal dit eraf. Bijvoorbeeld met een schuimspaan of soeplepel.

Hervulbare koffiecups en koffieprutdesserts

In deze video zie je hoe hervulbare koffiecups werken. En hoe je met de overgebleven koffieprut een heerlijk dessert maakt.





Lees meer over hervulbare koffiecupjes

Recept chocolademousse met koffieprut

Benodigdheden:

135 gram pure chocolade

2 eieren

15 gram koffieprut

15 gram vanillesuiker

250 gram opklopbare (soja)room

Materialen

Hittebestendige mengkom

Spatel

Mengbak

Garde

Bereidingswijze:

Smelt de chocolade au bain-marie.

Klop de (soja)room stijf. Het moet ongeveer zo dik zijn als Griekse yoghurt.

Sla de eieren los, en meng samen met de koffieprut en vanillesuiker tot een egaal mengsel.

Voeg de chocolade bij het eimengsel en meng met een garde.

Spatel vervolgens direct de opgeklopte room erdoorheen. Doe dit niet te lang, dan gaat het schiften.

Dek af en zet in de koelkast.

Laat minimaal een half uur afkoelen en opstijven.

Eet smakelijk!

Koken met de kookstopmethode

We laten vaak onnodig lang de (gas)pit aanstaan. En we doen vaak niet de deksel op de pan. Dat is zonde van de energie. Dit kun je gemakkelijk voorkomen. Gebruik hiervoor de kookstop methode. Een energiebesparende methode die Pierre die ook uitgebreid beschreven wordt in het boek “De Eco-keuken “ van Pierre Wind.

Stappen

Zet koud water op. Voeg het product toe Sluit de pan af met de deksel Breng het water aan de kook Zet de energiebron uit zodra het water kookt Laat het product garen. In de meeste gevallen volstaat de reguliere kooktijd. Maar check altijd even de gaarheid, laat zo nodig iets langer de deksel erop.

Handig

Deze methode kun je toepassen bij veel producten zoals pasta, groente of aardappels. Het heeft veel voordelen. Het kost niet alleen veel minder energie, het is ook nog eens heel handig. Je pan kan namelijk niet overkoken en producten kunnen niet aanbranden. En omdat het minder energie kost bespaar je ook nog eens geld.