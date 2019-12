E-books populair, maar liefst gratis

Papieren boeken zijn onverminderd populair, maar een groot deel van ons internetpanel leest ook graag e-books. Liefst gratis want betalen voor e-books is minder gebruikelijk.

Binnenkort gaan we weer massaal op vakantie. Voor veel mensen een ideaal moment om hun leesachterstand in te halen. De hamvraag: ‘Neem ik papieren boeken mee of lees ik digitaal op mijn e-reader of tablet?’

Om meer te weten te komen over leesgedrag, deden we een onderzoek onder ons internetpanel. We legden een vragenlijst over lezen voor aan een groep van bijna 6000 respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat papier de voorkeur heeft, maar dat e-books ook populair zijn: 41,4% heeft het afgelopen jaar 1 of meerdere e-books gelezen.

E-books hebben een redelijk positief imago. Van alle respondenten (dus ook mensen die uitsluitend van papier lezen) is 45,9% positief tot zeer positief over het lezen van e-books. Wel zien we dat de mensen die alleen van papier lezen iets negatiever oordelen; wellicht een geval van onbekend maakt onbemind.

E-reader voor e-books

E-books kun je lezen op verschillende apparaten. Vanwege hun formaat zijn de tablet en e-reader het meest geschikt. De voorkeur van het panel gaat in ieder geval uit naar de e-reader. In het afgelopen 12 maanden zag het leesgedrag er als volgt uit:

51% van de respondenten leest alléén op een e-reader

24% alléén op een tablet

11% op een tablet en een e-reader

5% leest alleen op smartphone, laptop of desktop

9% maakt andere combinaties van apparaten

Gratis e-books

Over het algemeen geeft het panel de helft minder geld uit aan e-books dan aan papieren boeken. Aan papier werd €94,45 uitgegeven en aan e-books €55,40. De helft van de lezers van e-books geeft aan in het afgelopen jaar geen geld uit te hebben gegeven aan e-books.



Hoe komen digitale lezers aan hun boeken, als ze er niet voor betalen? Driekwart geeft aan dat ze in het afgelopen jaar e-books via de mail kregen van familie, vrienden en kennissen of ze gratis gedownload hebben via internet.

E-books zijn te duur

Zo’n 50 mensen geeft bij een open vraag aan kritisch te zijn over de prijzen van e-books: ze zijn te duur in vergelijking met papieren boeken. Het feit dat je een boek lastig uit kunt lenen en de kopieerbeveiliging van bestanden draagt bij aan de beleving van te hoge prijzen. Ook de 21% btw op e-books wordt genoemd als oorzaak (op papieren boeken zit 6% btw).

Lees meer over ons onderzoek naar digitaal lezen en de ervaringen van consumenten in het artikel 'Veel boeken in de strandtas' uit de Consumentengids van juli/augustus 2017 (pdf, alleen voor leden).

