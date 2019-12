E-reader kapot, wat nu?

Heb je een e-reader die het niet meer doet door kapotte knoppen of vastgelopen software? Vaak kun je hem binnen en buiten de garantieperiode nog laten repareren. Als je zelf voor de reparatiekosten opdraait, is het al gauw voordeliger om een nieuwe (of tweedehands) e-reader aan te schaffen.

Als je e-reader stuk gaat, moet de oorzaak van de schade helder zijn. Komt het door stoten, vallen of druk, of is het een constructiefout? In het laatste geval is er sprake van een ondeugdelijk product. Dit kan worden vastgesteld door de e-reader te laten onderzoeken door een reparatiebedrijf.

Kapot scherm

Het leesgedeelte is het meest kwetsbare onderdeel van de e-reader. Het scherm is namelijk erg gevoelig voor druk van buitenaf. We raden daarom aan om e-readers niet los in je tas mee te nemen en een beschermhoes te gebruiken. Ga je vliegen? Neem je e-reader dan mee in je handbagage.

Vastgelopen e-reader

Een vastgelopen e-reader is over het algemeen prima weer op gang te krijgen. Probeer eerst de e-reader te resetten. Vaak werkt dit door een paperclip in een klein gaatje aan de achterkant van de e-reader te steken (zie de handleiding van de e-reader). Sommige e-readers kwamen in onze test pas weer tot leven nadat we de accu helemaal leeg lieten lopen en de e-reader weer oplaadden. Maar uiteindelijk kregen we ze in alle gevallen weer aan de praat.

Verslikt je e-reader zich in de 2000 boeken die je erop hebt gezet? Haal dan wat boeken van je e-reader af. Geen van de geteste e-readers had problemen met 100 boeken. Lees meer over trage e-readers.

Reparatie binnen de garantieperiode

Gaat de e-reader stuk binnen de garantie, ga er dan mee terug naar de verkoper. De garantietermijn is minimaal 6 maanden. Gaat een product kapot tijdens de garantieperiode, dan kun je ervanuit gaan dat het product bij aankoop al niet goed was. De bewijslast hiervoor ligt bij de verkoper.

Reparatie buiten de garantieperiode

Ook buiten de garantietermijn heb je recht op een deugdelijk product gedurende de levensduur die je redelijkerwijs mag verwachten. Ben je normaal met het product omgegaan? Dan moet de verkoper het defecte product repareren of vervangen. Als de e-reader meer dan 6 maanden na levering stuk gaat, dan moet je zelf aantonen dat het product niet goed is.

Laten repareren niet rendabel

Is je e-reader kapot door je eigen toedoen? Dan kun je besluiten de e-reader op eigen kosten te laten repareren. Een reparateur berekent arbeidskosten en kosten voor de onderdelen. Je betaalt voor een reparatie echter al gauw meer dan voor een nieuwe e-reader. Daarom is reparatie buiten de garantie niet of nauwelijks aantrekkelijk.

Zelf repareren niet de moeite waard

Het is mogelijk om een e-reader zelf te repareren. Op internet zijn er reparatie-instructies (ifixit en instructables) en je kunt ook losse onderdelen bestellen, zoals een scherm. Maar zelf een onderdeel vervangen is erg lastig en tijdrovend. Ook hier geldt weer dat je waarschijnlijk goedkoper uit bent met een nieuwe (of tweedehands) e-reader.