* Update februari 2017

Elly's Choice is vanaf 1 februari verder gegaan onder de naam bookchoice. Het aanbod en de prijzen zijn gewijzigd. Een abonnement bij bookchoice kost €3,99 per maand, hiervoor krijg je 8 geselecteerde e-books die je ook als luisterboek kunt downloaden. Als je al een abonnement bij Elly’s Choice had is het aanbod dus gewijzigd, maar de prijs blijft voorlopig €2,99 per maand.

Conclusie

Elly’s Choice is een mooi initiatief van twee grote uitgevers dat de prijzen voor e-books hopelijk zal drukken. Zeker het aanbod van de 10 maandelijkse e-books voor €2,99 (dus 120 per jaar voor €35,88) is aantrekkelijk. Het is ook mogelijk om in Elly’s shop losse titels aan te schaffen. Al kun je daarvoor het beste eerst even gaan rondsnuffelen op internet voor de beste deal.

Spotify voor boeken

Een soort Spotify voor boeken wordt al een tijdje verwacht. Zo hebben ze in Amerika Oyster (500.000 boeken waarin je voor $9,95 per maand onbeperkt kunt lezen); in Nederland hebben we sinds eind augustus Elly’s Choice. Het wordt hier en daar wel een soort Spotify genoemd, maar het is dat strikt genomen niet.

Elly’s Choice werkt op abonnementbasis. Het verschil is dat de boeken die je downloadt ook echt van jou zijn en blijven. Ze verdwijnen dus niet als je je abonnement opzegt. Het is feitelijk een boekhandel waartoe je toegang krijgt middels een abonnement. En dat abonnement is heel goedkoop: €2,99 per maand. Daar staat maandelijks een 10-tal ‘gratis’ titels tegenover én de mogelijkheid om in de shop andere e-books (nu nog een summier aanbod) te kopen tegen prijzen die gangbaar zijn voor e-books. Eigenlijk lijkt Elly’s Choice op een boekenclub à la de ECI, maar dan in een modern jasje.

Aanbod van Elly

De naam Elly’s Choice voor een Nederlandstalige boekensite (geen app) lijkt wat gezocht. De keuze voor ‘Elly’ doet denken aan andere vrouwennamen als in ‘Eliza was here’ (reissite) en ‘Evi van Lanschot’ (bankieren), zij het dan dat Eliza en Evi wat moderner klinken dan Elly.

De naam past wel goed bij het aanbod: niet al te moeilijke boeken, geen 'Hogere Literatuur'. Het aanbod is afgestemd op de vrouwelijke lezer die gewoon lekker wil lezen. Elke maand kun je 10e-books downloaden; 5 daarvan zijn van bekende auteurs, de andere 5 zijn van minder bekende auteurs en alle boeken zijn minstens 5 maanden oud.

Abonnement

Als je een account heb aangemaakt en inlogt, heb je toegang tot een groter deel van de site. Je ziet een beschrijving van de aangeboden boeken en kunt per boek ook je mening geven. Ook heb je toegang tot de shop.

Een account aanmaken betekent ook dat je abonnee wordt. Dat is alleen gratis als je een proefabonnement neemt maar in dat geval kun je de e-books nog niet downloaden maar wel bekijken. Beetje raar want je kunt niet echt de proef op de som nemen omdat je niet kunt downloaden.

Leuk is wel dat je reviews van anderen over het boek kunt lezen (ze gaan nu overigens alleen nog over Elly’s Choice zelf) én dat je - net als in een gewone boekhandel - een hoofdstuk van het boek kunt lezen. Zo kun je even kijken of het boek je wat lijkt. Dit is niet uniek, ook bij bijvoorbeeld Bol.com kun je een hoofdstuk uit een boek lezen en recensies bekijken.

Als je je abonneert voor €2,99 per maand, kun je 10 e-boeken downloaden, dat is 29,9 cent per boek. Een jaarabonnement is het eerste jaar verplicht, maar na dat eerste jaar, kun je elke maand je abonnement opzeggen.

Naast een proefabonnement en een jaarabonnement is er nog een mogelijkheid: Elly’s Choice een maand proberen. Een heel jaar kost dus €35,88 en voor een bedrag van €24,99 kun je Elly’s Choice 1 maand proberen. Als je dit wilt, krijg je 10 e-books voor 2,50 euro per stuk. Nog steeds geen geld natuurlijk. Maar het verschil is groot: 30 cent per boek (jaarabonnement) of 250 cent (maandabonnement). Voor maar €10,89 extra krijg je 11 keer 10 boeken extra. Wij gingen voor het jaarabonnement.

Elly’s Shop

In de shop koop je boeken tegen prijzen die je bekend zullen voorkomen uit andere e-bookshops (€7, €8, €9 maar ook bijvoorbeeld €16; wel allemaal aantrekkelijker gepresenteerd, bijvoorbeeld als €8,99 in plaats van €9). Een korte prijsvergelijking met Bol.com en Google Play levert op dat je voor de boeken in de shop van Elly toch eerst even moet oriënteren op internet om te zien of het e-book op dat moment elders niet goedkoper wordt aangeboden. Want al biedt Elly's Choice vaak een goede prijs, vooral Google Play zit vaak met actieprijzen net weer onder de actieprijzen van Elly’s Choice.

Drie keer downloaden

Een boek kun je 3 keer downloaden. Zo kun je ook huisgenoten laten meedelen, net zoals je een papieren boek door meerdere mensen kunt laten lezen. Maar: 'Het is wettelijk niet toegestaan in verband met de wet op intellectuele eigendommen om een Elly’s Choice abonnement met meerdere mensen te gebruiken. Kijk voor alle algemene en door de Nederlandse wet bepaalde regelgeving in de Algemene Voorwaarden.' Meedelen mag dus niet, maar wat is het verschil met het aan je huisgenoot uitlenen van je iPad of e-reader om een boek van Elly’s Choice te lezen?

Smartphone, tablet & e-reader

We downloaden het boek ‘Debet’ van Saskia Noort. Op de iPad komt het boek standaard in iBooks, maar je kunt ook kiezen uit een keur van andere mogelijkheden, dat is afhankelijk van de apps die je al op je iPad hebt staan. Het downloaden gaat snel en goed. Datzelfde geldt voor een download naar de iPhone.

Dan loggen we in via de browser op een Android-telefoon van Samsung. We starten de download, maar krijgen de melding dat de download mislukt is. Als we het nog een keer doen, mislukt het weer. Die downloads hebben we dus verspeeld; we sturen een mailtje naar de klantenservice van EC, nog dezelfde dag heeft Elly de downloads weer aangevuld. Op een Android-tablet gaat het downloaden prima en op een andere Android-mobiel later ook.

Om het op een e-reader te zetten, downloaden we ‘Kinderen van het ruige land’ van Auke Hulst op een pc. We kopiëren het boek vanaf de pc moeiteloos naar 2 e-readers – naar meer e-readers kan naar verwachting ook.

Social DRM

Als je de e-boeken opent op je e-reader, kom je eerst je eigen naam tegen: 'voor ...(jouw naam) van Elly'. Dat heet ‘social DRM’ en moet een barrière vormen tegen illegaal verspreiden. Elly stelt als eis dat je ervoor zorgt dat het boek niet illegaal verspreid wordt en beveiligt de boeken daartoe ‘zichtbaar en onzichtbaar’ met een watermerk.

Schoonheidsfoutjes

Helaas constateren we schoonheidsfoutjes in de teksten van de website. Van gênante fouten als ‘Dit gebeurd door één eenvoudige afschrijving per jaar van € 35,88' en ‘Welke browsers ondersteund Elly’s Choice allemaal?’ tot woorden die ten onrechte niet aan elkaar worden geschreven (‘kalender dag’) tot typefouten als ‘automastisch’. Dat verwacht je niet van een literaire site, de tekst moet onberispelijk zijn.

Wat is Elly's Choice?

Je kunt bij Elly’s Choice verschillende abonnementen afsluiten waarbij je e-books krijgt.

Kosten:

Proefabonnement, je kunt niks downloaden maar wel rondkijken in de shop, reviews lezen & een hoofdstuk lezen. Dit is gratis.

Jaarabonnement, waarbij je 10 geselecteerde e-books per maand kunt downloaden. Dit kost €2,99 per maand, €35,88 per jaar.

Maandabonnement, waarbij je 10 geselecteerde e-books kunt downloaden. Dit kost €24,99.

Mogelijkheden

E-books zijn te lezen op een smartphone, tablet (iOs & Android), pc en e-reader.

Je mag elk boek 3 x downloaden.

Maakt gebruikt van social DRM (een soort beveiliging tegen illegaal verspreiden).

