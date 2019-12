Eerste indruk|Kobo lanceert in september al weer een nieuwe e-reader: de Kobo Aura. De Aura is een luxe uitgevoerde reader die met een prijs van €150 tussen de Kobo Glo en de Kobo Aura HD in komt te zitten. We bekeken de Aura alvast even op de IFA (beurs) in Berlijn.

Kobo Aura: Review

Anders dan de meeste andere e-readerfabrikanten heeft Kobo een strategie waarbij meerdere e-readers tegelijkertijd worden aangeboden. Vanaf september 2013 heeft Kobo er maar liefst 4: de Kobo Mini, de Kobo Glo, de Kobo Aura en de Kobo Aura HD. De Kobo Aura is de nieuwste telg in de familie, en is bedoeld als een wat luxere e-reader. De reader kan ongeveer hetzelfde als de Kobo Glo, maar de vormgeving en de afwerking is een stuk stijlvoller. De Kobo Aura HD is de grote broer van de Aura, met een groter scherm. Het scherm van de Aura is met een diagonaal van 6 inch even groot als dat van de Glo, en vrijwel alle andere e-readers op de markt.

Fraai Uiterlijk

De vormgeving van de Aura is het meest interessante aspect van deze reader. Opvallend is dat scherm en rand naadloos in elkaar overgaan, waardoor de Aura een beetje lijkt op een mini-tablet. De Aura is ook heel dun en met 174 gram behoorlijk licht voor een e-reader. De Aura ziet er mooi uit, maar we vragen ons wel een beetje af of die nadruk op vormgeving niet een beetje ten koste gaat van de leeservaring. Het is natuurlijk subjectief, maar de Aura lijkt door z'n gladde afwerking wat minder fijn in de hand te liggen. Mensen die leescomfort belangrijker vinden dan een stijlvol uiterlijk, kunnen misschien beter kiezen voor een andere reader, zoals bijvoorbeeld Kobo's eigen Glo.

Sneller bladeren

Het is overigens niet zo dat je bij de Aura alleen betaalt voor het uiterlijk. De software van de reader is nagenoeg hetzelfde als op de andere Kobo- readers, maar bij de Aura wordt wel een nieuwe pagina-ververstechniek toegepast. Die techniek zorgt er voor dat pagina's snel en zonder vervorming verversen. Het is een klein en subtiel verschil met andere readers, maar het is zeker weer een stap in de richting van een nog betere leeservaring.

Alles er op en er aan

De Aura is verder voorzien van alles wat je verwacht van zo'n dure reader: een Pearl e-ink scherm met hoge resolutie, achtergrondverlichting, en een micro-SD-kaart. De software is zoals gezegd de vertrouwde (en uitstekende) Kobo-software. Daarin verschilt de Aura nauwelijks van andere modellen zoals de Glo.

Kobo Pocket

Ook interessant: bij de nieuwe Kobo-software hoort ook de Kobo Pocket dienst. Dit is een dienst waarmee je artikelen van internet naar je reader kunt sturen, om ze later te lezen. Dat gaat dan via e-mail of via een plugin voor de browser. Iets dergelijks was er altijd al voor de Amazon Kindle, maar Kobo had het nog niet. We hebben de werking van de dienst niet kunnen beoordelen, maar het lijkt een waardevolle toevoeging. Kobo Pocket is er voor alle Kobo e-readers en tablets.

Conclusie

Kobo zet als een van de eersten in op luxe e-readers. De Kobo Aura kan nauwelijks meer dan de goedkopere Kobo Glo, maar hij ziet er wel een stuk beter uit. Voor dat betere uiterlijk betaal je ongeveer 20 euro, vergeleken met de Kobo Glo. Of dat het waard is, kan iedereen zelf het beste beoordelen. De Glo is een van onze "beste uit de test" e-readers, en omdat de Aura er wat betreft functionaliteit zo sterk op lijkt is dit zeer waarschijnlijk ook een aanrader.

Binnen enkele weken staat onze volledige test van de Kobo Aura online. De Kobo aura is in Nederland verkrijgbaar vanaf 30 september en wordt geleverd in zwart en roze.



Kobo Aura: Wat is het?

De Kobo Aura is een e-reader met een 6 inch e-ink scherm met een luxe afwerking.

Specificaties

Scherm: Pearl e-ink scherm

Pearl e-ink scherm Schermafmetingen: 6 inch (15.2 cm)

6 inch (15.2 cm) Schermresolutie: 758x1024 pixels

758x1024 pixels Aantal grijstinten: 16

16 Achtergrondverlichting: ja

ja Opgegeven opslagruimte: 4 GB (vrije schrijfruimte nog onbekend)

4 GB (vrije schrijfruimte nog onbekend) Geheugen uitbreidbaar: Ja, met MicroSD

Ja, met MicroSD Ondersteunde formaten: EPUB (ook met Adobe DRM), PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TIFF, TXT, HTML, XHTML, RTF, CBZ, CBR.

EPUB (ook met Adobe DRM), PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TIFF, TXT, HTML, XHTML, RTF, CBZ, CBR. Afmetingen (hxbxd): 150 x 114 x 8.1 mm

150 x 114 x 8.1 mm Gewicht: 174 gram

174 gram Aansluitingen: Wifi b/g/n & micro-usb

Wifi b/g/n & micro-usb Batterijduur: 2 maanden (volgens fabrikant)



