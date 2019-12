Eerste indruk|Met Mofibo kun je voor een vaste prijs per maand e-books lezen en naar luisterboeken luisteren op je tablet, smartphone en laptop. Het aanbod is indrukwekkend.

Richtprijs € 9,99 per maand t/m 31 maart, daarna € 12,99 per maand

Conclusie

Mofibo is een behoorlijk gebruiksvriendelijke app met een groot aanbod. Het aantal populaire titels valt tegen, maar is beter dan dat van concurrent Bliyoo van Bruna en het online aanbod van de bibliotheek. Een voordeel ten opzichte van Bliyoo is dat er ook een ruim aanbod is aan luisterboeken. Een nadeel is dan weer dat je geen van de boeken kunt lezen op een e-reader.

Kosten

Mofibo is de eerste maand gratis. Daarna kost het:

€9,99 per maand t/m 31 maart 2016

€12,99 per maand vanaf 1 april 2016

Om een abonnement te nemen moet je een account aanmaken op mofibo.nl en €0,01 overmaken via iDeal. Je kunt op elk moment opzeggen, ook tijdens de eerste maand.

Groot aanbod

Het nut van een boekendienst zoals Mofibo staat of valt bij het aanbod. Daarmee lijkt op het eerste gezicht weinig mis: de catalogus bestaat uit 13.800 e-books. Ter vergelijking: bij concurrent Bliyoo van Bruna heb je toegang tot 4780 e-books. Naast e-books kun je kiezen uit 5712 luisterboeken. Dat zijn er overigens veel minder dan de bibliotheek online heeft staan; die heeft maar liefst 87.804 luisterboeken. De bieb heeft met 11.821 overigens minder e-books dan Mofibo, maar daarvan kun je er wel ruim 8000 op een e-reader lezen en dat kan bij Mofibo niet.

We hebben ook gekeken naar het populaire aanbod. Dat deden we door de Bestseller Top 60 te vergelijken met de e-bookcatalogus van Mofibo, concurrent Bliyoo en de bieb. Het aanbod valt best tegen, maar Mofibo doet het beter dan de andere twee:

Mofibo heeft 7 titels uit de Bestseller Top 60.

De bibliotheek heeft 5 titels uit de Bestseller Top 60.

Bliyoo heeft 4 titels uit de Bestseller Top 60.

Wil je altijd de nieuwste boeken kunnen lezen, dan zul je die meestal los moeten kopen op papier en/of als e-book.

Overigens kwamen we ook veel Engelstalige boeken tegen bij Mofibo: van het totale aanbod zijn 3744 boeken in het Engels.

Maximaal 3 boeken

Hoewel je uit een onbeperkt aanbod mag kiezen, kun je niet meer dan 3 boeken tegelijk lezen of luisteren. Als er 3 boeken op je leeslijst staan, moet je er 1 verwijderen om een nieuwe titel toe te voegen. Voor de meeste mensen zal dit geen probleem zijn. Daarbij kun je wel onbeperkt titels bewaren in een eigen boekenkast: elke titel kun je opslaan om hem eventueel later te lezen of te luisteren.

Gebruiksvriendelijk, met foutjes

Mofibo heeft een gebruiksvriendelijke app voor iOS en Android. In het overzicht zie je aan de bovenkant de boeken die je aan het lezen of luisteren bent. Direct daaronder zie je het actuele aanbod uitgelicht en daaronder, door van links naar rechts te scrollen, een selectie boeken: Top 10 van deze week, Top 10 thrillers, etc.

Er is ook een aparte pagina waarop je het aanbod kunt doorzoeken. Je kunt een titel invoeren in een zoekveld of voor een genre kiezen (bijvoorbeeld Crime&Suspense). Het laatste leidt naar een pagina met het aanbod verdeeld in subgenres (bijvoorbeeld Forensic Crime Novels). Zo zijn er meerdere manieren om iets van je gading te vinden.

Kies je voor een boek dan zie je allerlei informatie over een boek: een waardering, geschatte leestijd (in uren en minuten) en een beschrijving van het boek. Je kunt een boek opslaan om het later verder te lezen, een recensie schrijven en de titel delen via e-mail en Facebook. Onderaan staat een selectie van boeken van dezelfde auteur.

Mofibo is Deens en dat is op sommige plekken te zien. Zo kregen we bij het zoeken suggesties voor Deense boeken en soms zagen we Deens woordjes in de navigatie. Ongetwijfeld zijn het kinderziektes, maar het komt wat slordig over.

Boeken opslaan

Met luisterboeken verbruik je ongeveer 20 MB data per uur. Wil je liever offline luisteren dan kan dat ook, dat neemt wel behoorlijk wat ruimte in op het geheugen van je telefoon. Het luisterboek The Big Short van Michael Lewis duurt ongeveer 9,5 uur en neemt offline ongeveer 200 MB aan ruimte in. Leesboeken nemen veel minder ruimte in: het boek Augustus van John Williams neemt 6 MB in beslag.

