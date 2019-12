Eerste indruk|De OYO e-reader is relatief goedkoop en heeft een ontvanger voor draadloze netwerken (Wifi), zodat je ook zonder computer, met het apparaat zelf, e-books uit de webwinkel van Selexyz kunt kopen en lezen

Wat is de OYO e-reader?

De OYO is een relatief goedkope e-reader die exclusief te koop is bij boekhandel Selexyz. Hij kost €149, terwijl de prijs van de andere E-readers ruwweg ligt tussen de €250 en €300.

De OYO is iets breder dan de e-readers van Sony PRS 650 en de BeBook, maar iets minder hoog. De afmetingen zijn:

Hoogte: 152mm;

Breedte: 123mm;

Dikte: 11,4mm.

Het is een e-reader zonder al te veel poespas. Wel kun je er draadloos mee het internet op via Wifi. Zo kun je surfen op het web en boeken kopen in de speciale e-boekenwinkel van Selexyz.

De OYO heeft een aanraakscherm en kan zowel met de vinger als met de toetsen worden bediend.

Qua vormgeving en verpakking is bij OYO met een schuin oog naar de Apple-producten gekeken. Het geheel ziet er verzorgd uit.

Bij de OYO zit een adapter om de accu met een usb-kabel via de netvoeding op te laden. Zoals gebruikelijk bij e-readers laadt het apparaat op als het met een pc is verbonden.

Lees onze bevindingen met de OYO e-reader.

Onze bevindingen

Traag touchscreen

Het aanraakscherm van de OYO reageert erg traag en het beeldscherm is grauw en heeft weinig contrast. Vergeleken met de Sony PRS 600 - die ook een matig beeldscherm heeft - scoort de OYO nog wat lager. Sony heeft de beeldschermkwaliteit overigens ruimschoots goedgemaakt bij de opvolger: de Sony PRS 650.

E-bookstore

De OYO heeft WiFi om draadloos mee te internetten. Er is een prominente plek voor een link naar de Selexyz webwinkel. Niet geheel onbegrijpelijk, want Selexyz wil natuurlijk graag e-Books verkopen.

De boekenwinkel van Selexyz is met meer dan 50.000 titels goed gevuld.

De prijzen van de e-boeken zijn vergelijkbaar met die van andere webwinkels.

Internetten

Internetten met de OYO kan, maar is af te raden. Je ziet maar een deel van de webpagina en de letters zijn bijna niet te lezen omdat het contrast bij internetten erg laag is. Bovendien zijn de pagina’s alleen in zwart-wit en openen ze traag.

Micro SD

In de OYO past geen gewone SD-geheugenkaart, zoals bij de andere e-readers, maar een micro-SD-kaart. Zo’n micro-SD-kaart kan je in een (niet bijgeleverde) SD-kaartadapter zetten. Op die manier kan je hem weer makkelijk in de pc steken om gegevens uit te wisselen. De micro-SD-kaart wordt niet bijgeleverd.

Omslachtige bladwijzer

Tijdens het lezen van een e-Book kun je een bladwijzer invoegen om aantekeningen te maken bij een bepaalde pagina. Dat gaat wat omslachtig via een menuknop links onder aan de pagina. In het menu moet je dan kiezen voor 'leg bladwijzer in'.

Tijdens het lezen van een boek zie je op betreffende pagina een icoontje. Druk je daar op met je vinger dan krijg je de aantekening in beeld. Er is ook een lijst met alle gemaakte aantekeningen op te roepen.

Via de inhoudsopgave kun je direct naar bepaalde hoofdstukken springen. Dat werkt bij sommige boeken niet helemaal vlekkeloos.

Lettergrootte

De grootte van de letters is in 6 stappen in te stellen. De stapjes liggen vrij dicht bij elkaar waardoor je de lettergrootte heel nauwkeurig kunt instellen. De 6 lettergroottes komen overeen met resp. 15, 17, 19, 21, 23 en 27 regels op een staand beeldscherm.

Automatisch kantelen

Om het beeldscherm liggend (landscape) te krijgen hoef je geen extra handelingen te verrichten. De tekst kantelt automatisch, zoals bij de iPhone. Dat automatisch kantelen kun je blokkeren. Het kan wel eens onhandig zijn als je in bed ligt te lezen.

De OYO is overigens de eerste e-Reader die automatisch wisselt tussen landschap- en portretmodus.

PDF’s lezen

De OYO heeft een aantal weergaveopties om het lezen van tijdschriften in pdf-formaat te vergemakkelijken. Een tijdschriftartikel met meerdere kolommen kun je bijvoorbeeld weergeven in 1 kolom. Dat leest makkelijker, maar je verliest de oorspronkelijke lay-out. Foto’s bij een artikel verspringen en staan ineens op een heel ander deel van de pagina. Je moet dan heen en weer schuiven over de pagina om de bijbehorende plaatjes nog te kunnen zien.

Muziek en foto’s

Muziek luisteren en foto’s bekijken kan ook met de OYO. De kwaliteit is matig. De muziek klinkt vlak en schel en de foto’s lijden aan gebrek aan helderheid en contrast. Bovendien duurt het tonen van de volgende foto soms erg lang.

Conclusie

De OYO is een goedkope e-reader die er verzorgd uitziet. Erg snel is hij niet; ongeduldige mensen kunnen hem beter niet kopen. Ook valt de kwaliteit van het beeldscherm tegen. We geven de OYO een rapportcijfer van 5,6.