PAPER magazine

Eerste indruk|Niet meer zelf kiezen uit het enorme aanbod leesvoer op internet: PAPER maakt de selectie voor je. 15 artikelen per dag, 6 dagen in de week. Is het €5,95 per maand waard?

Review: PAPER

Conclusie

PAPER presenteert zichzelf als een experiment ter vervanging van allerlei losse informatiebronnen op internet: lees PAPER en je bent helemaal bij. Dat is wat veel eer, wij zien PAPER eerder als een aanvulling op het dagelijkse rondje nieuws.

De selectie van artikelen is gevarieerd en de app en website werken fijn. De moeite waard om eens te proberen, zeker omdat de eerste maand gratis is.

Vaste nieuwsselectie

De redactie van PAPER selecteert elke dag 15 artikelen voor je. Je hebt hier op geen enkele manier invloed op, de selectie past zich niet aan aan jouw leesgedrag. De nieuws- en achtergrondartikelen zijn grotendeels overgenomen uit de kranten van de Persgroep.

De recensies en columns zijn meestal speciaal geschreven voor PAPER. We treffen geen bekende namen aan tussen de columnisten.

Combinatie van achtergrond en vermaak

De verdeling van de artikelen volgt elke dag een vast patroon.

Eén artikel gaat iets dieper in op het nieuws van de dag ('Gesprek van de dag' of op zaterdag 'Verhaal van het weekend').

Ook het artikel 'Wat je ook moet weten' bespreekt actueel nieuws.

De rest bestaat vooral uit achtergrondartikelen.

Er is elke dag aandacht voor een persoonlijk verhaal.

Ook recensies van concerten, theatervoorstellingen, boeken, films en televisie-uitzendingen ontbreken niet.

Opvallend zijn de grappig geschreven rubrieken 'Koopje van de dag' en 'Paparazzi', die je niet meteen zou verwachten bij de kwaliteitsjournalistiek die de Persgroep nastreeft.

Geen vervanging, maar aanvulling

Al met al heeft PAPER daarmee een fijn leesbaar en gevarieerd aanbod. Maar PAPER is eerder een aanvulling op je dagelijks nieuwsaanbod dan vervanging. Wie een abonnement heeft op de Volkskrant, het AD, het Parool of Trouw herkent zo'n 1 tot 4 artikelen per dag uit zijn krant. PAPER richt zich dan ook vooral op abonnees die geen krantenabonnement hebben.

Mooie site en app

PAPER stelde bij de introductie dat er veel aandacht aan de vormgeving is besteed. Dat klopt zeker: de website en de app (die erg op elkaar lijken) zien er erg mooi uit. Vooral de kwaliteit van de afbeeldingen is indrukwekkend.

Het is wel jammer dat de app niet meedraait als je de smartphone of tablet een kwartslag draait. Hij is alleen te gebruiken in de 'staande' stand.

Makkelijk in gebruik

PAPER werkt heel handig. In de kiosk kun je kiezen welke editie (gesorteerd op datum) je wilt lezen. In het overzicht kun je kijken welke artikelen er in de PAPER van die dag staan en ze selecteren. Je kunt ook bovenaan beginnen met lezen en steeds doorklikken naar het volgende artikel. Handig is dat bij elk artikel de leestijd staat.

Eerste maand gratis

De eerste maand van PAPER mag dan gratis zijn, je neemt wel degelijk een abonnement. Het is geen proefabonnement dat automatisch afloopt. Na de gratis maand wordt er maandelijks €5,95 van je rekening afgeschreven. Je rekeningnummer moet je al opgeven bij het aanmaken van een account en het aangaan van het abonnement. Betalen kan alleen via die automatische incasso.

Hoe je moet opzeggen, staat vakkundig verstopt in de algemene voorwaarden. Het blijkt alleen telefonisch of via het contactformulier te kunnen. Je abonnement stopt dan per de volgende maand.

Wat is PAPER?

PAPER is een nieuw digitaal magazine en een initiatief van de Persgroep Nederland. Het verschijnt 6 dagen in de week (van maandag tot en met zaterdag) om 12.00u en bestaat uit een selectie van 15 artikelen.

Inhoud

Deze artikelen zijn deels overgenomen uit de kranten van de Persgroep (de Volkskrant, AD, Trouw, Het Parool en 7 regionale kranten) en deels geschreven door vaste columnisten en redacteuren. Elke dag krijg je om 12.00u een nieuwsbrief met de artikelen van die dag. Dit kun je ook uitzetten.

Site en app

PAPER is te lezen in de browser op je computer via Google Chrome, Firefox en Internet Explorer 10 en 11. Op een Mac kun je PAPER ook via Safari lezen.

De website is responsive, dus de site past zich aan aan de grootte van het scherm. Er is ook een app voor iOS (minimaal iOS7 en Android (minimaal versie 4.4), waarmee je PAPER op je smartphone of tablet kunt lezen. Het is wel jammer dat de app niet meedraait als je de smartphone of tablet een kwartslag draait. Hij is alleen te gebruiken in de 'staande' stand.

Abonnement

Een abonnement kost €5,95 per maand. De eerste maand is gratis en het abonnement kan maandelijks worden opgezegd.