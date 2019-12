Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi+4g is een 6 inch reader met achtergrondverlichting. De resolutie van het scherm is hoog: 1448 x 1072 pixels. De opslagcapaciteit is 32GB, waarvan 27,3GB beschikbaar is voor bestanden. Hij heeft gratis 3G en 4G om boeken te kunnen kopen in de Amazon-winkel. Ook kun je via Bluetooth naar audioboeken van Audible luisteren (via een koptelefoon of speaker) en is hij waterdicht tot 2 meter diep. Kindle e-readers hebben een belangrijke beperking. Ze ondersteunen geen epub (al of niet met DRM), zoals veel Nederlandse webwinkels en de bibliotheek aanbieden. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel. Met het programma Calibre kun je wel andere bestanden omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat. De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi+4g is er ook met alleen wifi (8GB en 32GB variant).