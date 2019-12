Eerste indruk|De Tolino Vision 3 HD is een 6 inch e-reader met waterbestendige behuizing. Het belangrijkste verschil met de vorige versie, de Tolino Vision 2, is dat het scherm nóg scherper is. Via een ingebouwde webwinkel kun je vanaf de e-reader boeken kopen. Doet hij het net zo goed als zijn voorganger?

Conclusie

De Tolino Vision 3 HD is een fijne e-reader met haarscherp scherm en goede verlichting (hoewel het scherm op de laagste stand iets te fel is in het donker). Ook fijn is dat je in de Tolino Cloud, naast gekochte boeken, ook eigen boeken kwijt kunt (bij Kobo en Amazon kan dat niet). Een belangrijk minpunt is de prijs: de Tolino 3 HD kost €160. Dat is een paar tientjes meer dan zijn belangrijkste concurrenten de Kindle Paperwhite (€140) en de Kobo Glo HD (€130). Voor een waterbestendige e-reader is hij wel scherp geprijsd (de Kobo Glo H20 kost €180).



Lekker in de hand

De Tolino Vision 3 HD heeft veel weg van een kleine tablet. De randen zijn namelijk verzonken in het scherm. Daardoor heeft hij een mooi egaal oppervlak. Net als zoveel moderne e-readers zijn er weinig knoppen voor de bediening. Aan de bovenkant zit een aan/uit-knop en een knop waarmee je direct de verlichting kunt aanpassen. Opvallend is de grote touch homeknop aan de onderkant. De achterkant is van zacht rubber en voelt prettig aan. Door zijn lage gewicht (174 gram) en dunne behuizing ligt de Tolino Vision 3 HD sowieso lekker in de hand.

Account

Na het invullen van je wifi-gegevens kom je in een scherm waar je met een wachtwoord en je e-mail moet inloggen met een Libris-account. Het lijkt alsof deze stap verplicht is om de e-reader te kunnen gebruiken. Ga je een scherm terug dan is deze stap toch over te slaan (ondanks de dreigende waarschuwing: ‘als je de aanmelding verlaat, gaat alles wat je in hebt gevoerd verloren!’). Met de stap: Geen Wifi? E-reader later configureren kun je de Tolino toch zonder account gebruiken. Deze stap is onlogisch omdat de e-reader dan al verbonden is met wifi.

Kopen bij Libris

We gebruiken de Tolino met een Libris-account en kopen een boek in de Libris-webwinkel. Dat gaat niet gelijk gesmeerd: na het plaatsen in de winkelwagen krijgen we een foutmelding. Een aantal pogingen verder kunnen we alsnog afrekenen (met creditcard, iDeal kan ook). Het invullen van de betaalgegevens gaat niet vlot met je vingers in de wat priegelige velden, ook reageert het scherm traag. Na betalen wordt het boek gedownload en is het te zien in je boekenkast.

25 GB aan boeken in de Tolino-cloud

Op de e-reader heb je toegang tot de Tolino-cloud. Hiermee kun je boeken en tekstdocumenten opslaan en verder lezen op verschillende apparaten. Je begint bijvoorbeeld in een boek op je e-reader en je gaat verder waar je gebleven bent op je smartphone.

Het is niet duidelijk hoe je van de Tolino-cloud gebruik kunt maken. Op de e-reader word je verwezen naar een pagina met uitleg over de Tolino-cloud. Nergens staat echter uitgelegd waar je kunt inloggen. Na wat speurwerk blijkt dat er op het profiel van je Libris-account een link staat naar een webreader: de Tolino-cloud.

In de browser van je pc, tablet of smartphone krijg je via libris.webreader.nl met je libris accountgegevens toegang tot je gekochte boeken. Het is ook mogelijk om je eigen boekverzameling in de cloud te zetten (tot maar liefst maximaal 25 GB). Om boeken op je e-reader te krijgen hoef je alleen maar op synchroniseren te klikken.

Menu spreekt voor zich



Het menu is overzichtelijk en spreekt voor zich. Het homescreen van de Tolino Vision bestaat uit een strook waar recent gelezen boeken staan. Daaronder is een smallere strook met aanbevolen boeken uit de Libris-webwinkel. Vanuit de stroken kun je doorklikken naar je boekenverzameling en naar de Libris-webwinkel. Je boekenverzameling is op 2 manieren weer te geven: als tegels en als lijst. Boeken kun je sorteren op recent gelezen, titel en auteur.

Lezen gaat fijn met de Tolino Vision 3, hoewel het omslaan van een bladzijde soms even duurt. Het scherm reageert wat traag op je vinger, maar heel storend is dat niet. Een leuke toepassing is Tap2flip: hierbij blader je door op de achterkant van de Tolino te tikken.



Bij de Tolino heb je keuze uit 7 lettertypen, waaronder een lettertype voor dyslectici (open dyslexic). Met een schuifje kun je de lettergrootte aanpassen; de kleinste letter is ongeveer 2 mm hoog, de grootste 6,5 mm. Verder kun je regelafstand, tekstuitlijning en de paginamarge aanpassen.

Zeer scherp scherm

De Tolino Vision 3 HD heeft een Carta-e-inkscherm dat een resolutie heeft van 300ppi (pixels per inch). Daarmee is het scherm scherper dan dat van de Tolino Vision 2 (240ppi) en net zo scherp als dat van zijn belangrijkste concurrenten de Kobo Glo HD en de Kindle Paperwhite. Net als bij die e-readers zien de letters op de bladzijden eruit als die van een echt boek.

Met de helderheid van de achtergrondverlichting op maximaal hebben de bladzijden bij daglicht hoog contrast en dat leest erg fijn. In het donker lezen gaat minder fijn. De laagste stand van de verlichting is net iets te fel. Bij onder meer de Kobo Glo HD kan de achtergrondverlichting een stuk lager en dat leest prettiger in een donkere kamer.

Waterbestendig

Net als zijn voorganger kan de Tolino wel tegen een spatje water. Daarvoor heeft hij een speciale coating die de e-reader waterbestendig maakt. Een voordeel van deze HZO-coating is dat de aansluitingen niet afgeschermd zijn met makkelijk af te breken stukjes plastic. Hoe goed de Tolino tegen water kan, hebben we niet getest. Volgens Tolino moet hij een halfuur in een bak zoet water van een meter diep kunnen overleven.

