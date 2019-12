Tom Kabinet: review

Tweedehands e-books kopen en verkopen gaat eenvoudig via de website van Tom Kabinet. Het aanbod is relatief groot en de e-books zijn vaak een stuk goedkoper dan bij andere webshops. De voorwaarde wordt gesteld dat de verkoper zijn eigen kopie wist, maar het is lastig voor Tom Kabinet om dit te controleren.

Op de website van Tom Kabinet (Deens voor lege boekenkast) is het mogelijk om tweedehands e-books te kopen en te verkopen. Tom Kabinet vindt dat als je eenmaal legaal een e-book hebt gekocht, je dat ook mag verkopen. Er wordt wel duidelijk als voorwaarde gesteld dat je de eigen kopie van het e-book direct wist zodra je het aanbiedt op de website. Tom Kabinet wil e-books betaalbaar maken, en zorgt er tegelijkertijd voor dat mensen iets betalen voor een e-book in plaats van illegale kopieën te downloaden van internet.



De website groeit snel. Er worden op het moment van schrijven van deze review ruim 8000 e-books aangeboden.

Toegestaan

Uitgevers (NUV en GAU) spanden een kort geding aan, maar de rechter heeft bepaald dat Tom Kabinet vooralsnog mag doorgaan. De uitgevers zijn van mening dat de aangeboden e-books gestolen kunnen zijn en dat er geen garantie is dat de verkoper ook daadwerkelijk zijn eigen kopie wist. Bovenal zijn ze bang dat de uitgevers en auteurs inkomsten mislopen (bron: Boekblad).

De rechter stelt dat een papieren boek tweedehands verkocht mag worden en dat het juridische onderscheid tussen een papieren en een elektronische versie van een boek niet duidelijk is. Het is mogelijk dat er bij een bodemprocedure alsnog door de rechter wordt bekeken of deze manier van e-books kopen en verkopen rechtmatig is.

Kopen

Ook zonder in te loggen is het aanbod van Tom Kabinet te bekijken. Een e-book kopen gaat makkelijk en snel. Er is redelijk wat keus en de e-books (ePub-bestanden) worden over het algemeen een stuk goedkoper aangeboden dan op websites zoals bol.com.



Neem bijvoorbeeld ‘Hard-boiled wonderland en het einde van de wereld’ van Haruki Murakami, dit e-book wordt aangeboden voor €6,99 terwijl het €9,99 kost in andere webshops.

Je maakt een account aan op basis van je e-mailadres en de betaling loopt via iDEAL. Daarna is het e-book te downloaden, vijf keer zelfs. Dus mocht je e-reader het bijvoorbeeld begeven, dan kun je het gewoon opnieuw downloaden als je ingelogd bent.

Na betaling klikten we op de naam van de verkoper, even benieuwd wat deze persoon nog meer aanbiedt, het bleek dat hij ruim 400 e-books te koop aanbiedt. Vooral met de discussie over illegale e-books in het achterhoofd riep dat toch wat twijfel op.

Verkopen

Om e-books te kunnen verkopen, heeft Tom Kabinet naast je e-mailadres ook een rekeningnummer nodig.

In hetzelfde venster waar het uploaden van het e-book plaatsvindt, moet de verkoper bevestigen dat het e-book op legale wijze is verkregen en dat er geen kopie meer aanwezig is op zijn of haar pc, tablet, e-reader en/of smartphone. Het lijkt ons niet dat iemand zijn kopie al wist voordat je zeker weet dat het e-book goed is opgeslagen bij Tom Kabinet, maar de boodschap is duidelijk.

Na het uploaden, verschijnt er automatisch een plaatje van het boek en een korte tekst over de inhoud. Je hoeft zelf alleen het genre te kiezen en er een prijs aan te geven. Je mag de prijs zelf bepalen en de bemiddelingskosten die Tom Kabinet rekent bedragen € 1,50 per e-book (nu tijdelijk € 1,13). Als je van gedachten verandert, kun je het boek weer downloaden en wordt het van de site verwijderd.

Controle

Of de verkopers echt hun kopie wissen, is moeilijk te controleren. Wel wordt er gecontroleerd of hetzelfde e-book niet al eerder is verkocht (door dezelfde persoon bijvoorbeeld). Als er een vermoeden bestaat dat het een illegaal verkregen e-book is dan wordt het niet geaccepteerd.



Marc Jellema vertelt ons namens Tom Kabinet dat ze op basis van e-mailadres, rekeningnummer en IP-adres mensen zouden kunnen weren die illegale e-books aanbieden maar dat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest.

Uitgevers geven vaak een digitaal watermerk aan e-books waar een soort versleutelde eigenaarsclausule inzit. Mocht een boek illegaal verspreid worden, dan hebben zij wat data van de koper. Tom Kabinet kan dit watermerk niet goed uitlezen, hiervoor is de medewerking van de uitgevers voor nodig en die staan hier niet voor open.



Marc Jellema legt uit dat Tom Kabinet een zogenoemd ‘Social DRM’, ofwel Social Digital Rights Management, toevoegt een de e-books. Dat is een soort afschrikmiddel, want het boek bevat dan zichtbare en onzichtbare informatie van de koper. Op die manier zouden mensen wat minder geneigd zijn om het boek illegaal te verspreiden. In het door ons gekochte boek konden we overigens geen zichtbaar kenmerk vinden.

Samenwerken

In de toekomst zou Tom Kabinet graag gaan samenwerken met uitgevers en auteurs. Dan zouden ook nieuwe e-books kunnen worden aangeboden op Tom Kabinet voor een goede prijs. Hierbij denken zij aan een systeem waarbij een klein gedeelte van de opbrengst naar de uitgevers en/of auteurs gaat bij elke verkoop, ook bij de tweedehands e-books.

In ontwikkeling

Hoewel de website overzichtelijk oogt, werkt het nog niet ideaal. Zo zou de zoekfunctie wat beter kunnen, als je zoekt op een gedeelte van een titel dan wordt het boek niet altijd gevonden.

Ook de manier waarop het aanbod getoond wordt kan beter. Nu is het aanbod alfabetisch geordend en voelt het als één grote berg aan boeken. Wellicht zouden bijvoorbeeld populaire boeken als aparte categorie kunnen worden getoond.



Het is nog niet mogelijk om het aanbod van de aanbieders te bekijken voor de aankoop, waarschijnlijk in de toekomst wel.

De meeste e-books zijn te lezen op e-readers en tablets. Twijfel je nog tussen een e-reader en een tablet? Lees dan hier meer.

