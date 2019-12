Copenhagen Wheel maakt van je fiets een e-bike

Eerste indruk|Wil je een gewone fiets ombouwen naar een e-bike? Er zijn veel aanbieders die sets daarvoor leveren vanaf €350. Maar het kost meestal een hoop moeite om alle componenten in te bouwen en het resultaat is vaak discutabel. Nu komt het Amerikaanse bedrijf Superpedestrian met het Copenhagen Wheel. Daar zit alle techniek in het vervangende achterwiel ingebouwd. De montage gaat supersnel en het resultaat is een e-bike die zich kan meten met de beste dure e-bikes. Maar wél tegen een hoge prijs.

Als je huidige fiets goed bevalt en je eigenlijk wil overstappen naar een e-bike, dan kun je de fiets ook ombouwen. Met het nieuwe Copenhagen Wheel gaat dat heel snel en heel goed, maar de prijs van €1750 is wel een groot struikelblok.

Ombouwen vanaf €350

Er bestaan redelijk goedkope ombouwsets om een normale fiets zonder ondersteuning om te bouwen tot een e-bike. Die sets zijn er vanaf zo’n €350, maar je moet wel handig zijn om het systeem in te bouwen. De sets bestaan uit veel losse onderdelen en bekabeling die je vanaf de trapas en het display naar het regelsysteem moet voeren.

In 2015 hebben we al het Rool-in wiel in het voorwiel gereviewed, hierbij is de meeste techniek (motor, accu en regeltechniek) in het wiel weggebouwd. Er komt een losse bewegingssensor op de trapas en deze sensor moet met losse bekabeling aan het display worden gekoppeld. Het Rool-in wiel kost €750 en in de review bleek dat de fiets er veel zwaarder door gaat sturen en dat de zijwindgevoelig toe neemt.

Alles in 1

Eind 2017 hebben we het Copenhagen Wheel eindelijk binnen gekregen. 'Eindelijk', want het stond al 3 jaar (!) in bestelling. In 2014 was het nog een Kickstarter-project en hebben we voor $700 ingetekend bij het Amerikaanse bedrijf Superpedestrian. Dit bedrag was destijds wel zonder invoerbelastingen, die waren voor dat bedrag zo'n €165.

Hoewel de wisselkoers in die 3 jaar wel is gestegen, valt de prijs in Euro's nu toch tegen: €1750 volgens de website. De ontwikkelaars hebben die tijd goed benut om het product volledig door te ontwikkelen. Wij hebben geen kinderziektes meer kunnen ontdekken.

Dit e-bikewiel vervangt het achterwiel. Alle techniek, zoals motor, accu, regeltechniek en sensoren, is in het wiel ingebouwd. Er zijn geen kabelverbindingen nodig, je wisselt informatie met het wiel uit via een Bluetooth-verbinding met je smartphone. In de 'Wheel'-app (gratis te downloaden voor Apple iOS en Android) kun je na inloggen de stand van ondersteuning kiezen (o.a. eco en 'turbo') en zie je realtime hoeveel kracht je spieren leveren en hoeveel ondersteuning er vanuit het wiel komt. Alle ritgegevens worden in een ritverslag vastgelegd en zijn daarna te bekijken in de app.

Niet voor alle fietsen

Het Copenhagen Wheel past niet op alle fietsen en fietsmaten:

Op dit moment alleen voor de velgmaten 26 en 29 inch . 26 inch is in Europa wel gebruikelijk, 29 inch vind je alleen bij bepaalde mountainbikes. 28 inch is (vooralsnog?) niet leverbaar. Er zijn 3 verschillende velgbreedtes leverbaar.

. 26 inch is in Europa wel gebruikelijk, 29 inch vind je alleen bij bepaalde mountainbikes. 28 inch is (vooralsnog?) niet leverbaar. Er zijn 3 verschillende velgbreedtes leverbaar. Het wiel kan alleen in combinatie met velgremmen worden gemonteerd.

worden gemonteerd. Bij een derailleur wordt het wiel met een vervangende tandwielgroep geleverd (zonder meerprijs). Er is keuze uit 7, 8, 9 of 10 tandwielen achter.

Inbouw en ingebruikname

Het wiel wordt door een koerier thuisbezorgd. In de verpakking zit een Nederlandstalige handleiding en 2 steeksleutels. Het (de-)monteren is bij de meeste fietsen in 5 minuten te doen:

Wielas losdraaien Wiel uitnemen Nieuwe wiel plaatsen Ketting om achtertandwiel(-en) voeren Fixatie-arm vastzetten op framebuis Wielhuis en as vastzetten Wiel laden en app koppelen

Je kunt je smartphone op het stuur monteren, maar we merkten dat de app bij constant gebruik energie vreet. In de praktijk doe je het wiel via de app 'aan' en schakel je de smartphone uit tijdens het fietsen.

Fietst als een goede, dure e-bike

We zijn positief over de rij- en stuureigenschappen. De ondersteuning komt er soepel in: bij 25 km/h bouwt de ondersteuning keurig af. Als je op eigen kracht een hogere snelheid aanhoudt, lijkt het wel alsof de motor een beetje tegenwerkt. De motor doet relatief stil zijn werk en er zijn geen storende geluiden te horen. Omdat alle techniek in het achterwiel zit, nemen de originele stuureigenschappen ook niet af. Verschillende testpersonen vonden onze testfiets met Copenhagen Wheel net zo goed functioneren als een goede, dure e-bike.

De fabrikant belooft een actieradius (hoe ver je komt op 1 complete lading) van 50 km. In de praktijk is deze waarde, zelfs bij hoge belasting (veel in de 'turbo'-stand) en hoge gemiddelde snelheid, vaak te halen. Er is ook een regeneratie-stand instelbaar. Als je achteruit trapt zal de fiets ook op de motor afremmen. De vrijgekomen energie wordt dan teruggevoerd naar de accu.

Copenhagen Wheel: technische gegevens

Je kunt de Copenhagen Wheel alleen online bestellen via de website van Superpedestrian.

Wielmaten:

26 inch

29 inch

Ingebouwd in wiel:

Motor: 48 Volt, 250 Watt

Accu: Lithium-ion, 48 Volt, 280 Wh

Actieradius (claim fabrikant): 50 km

Gewicht: 7,5 kg

