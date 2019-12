Extra kosten bij fietsen en e-bikes

Koop je een fiets of e-bike dan kun je verrast worden door bijkomende kosten, zoals kosten voor het rijklaar maken of afleveren. Hetzelfde geldt bij de aankoop van een scooter of caravan.

De Consumentenbond heeft jaren actie gevoerd tegen bijkomende kosten bij autoprijzen, de zogenoemde ‘rijklaarmaakkosten’. Tot tevredenheid van de Consumentenbond heeft de ACM in november 2016 de autobranche opgedragen om onvermijdbare kosten in de prijs op te nemen.

Bij fietsen en e-bikes worden soms ook bijkomende kosten gerekend, zoals voor het rijklaar maken of afleveren van de fiets. De vraag is of dat mag. In principe geldt net als bij auto’s dat onvermijdbare kosten (kosten die niet optioneel zijn maar verplicht) in de prijs moeten zitten. Je moet voor de geadverteerde prijs kunnen wegrijden met de stadsfiets of e-bike.

De Consumentenbond ging na bij grote en kleinere fietsketens of zij extra kosten rekenen, naast de prijzen op de website.

Geen extra kosten

We troffen geen extra kosten aan op de website bij:

BikeTotaal

Profile de Fietsspecialist

Halfords

Hans Struijk

Mega Bike

12Gobike

Halfords en MegaBike bevestigen aan de Consumentenbond dat er geen bijkomende kosten zijn. Servicebeurten en het rijklaar maken zijn netjes bij de prijs inbegrepen.

BikeTotaal licht toe dat op de website adviesverkoopprijzen van de fabrikant staan, maar die zijn inclusief servicepakket.

Wel extra kosten

Sommige fietsenzaken verkopen niet online, maar kunnen wel bijkomende kosten vragen. Iets om op te letten dus. Zo staan in een brochure van Batavus adviesprijzen, maar staat in hele kleine lettertjes aangegeven dat het om 'vanaf-'prijzen gaat. Die prijzen zijn exclusief afleveringskosten en recyclekosten van de accu.

Batavus laat ons desgevraagd weten dat fietsen altijd via een Batavus-dealer worden verkocht en dat die dealer zelf deze bijkomende bepaalt. De kosten zijn er niet altijd en kunnen ook in hoogte verschillen.

Fietsenwinkel.nl rekent bij sommige fietsen en e-bikes eenmalige afleverkosten van maximaal €29,99, wat naast de prijs wordt toegelicht. Als we vragen waarom deze kosten niet in de prijs zitten, geeft de webshop aan ze per bestelling in rekening te brengen; als je meer fietsen bestelt, betaal je dus maar 1 keer deze kosten. ‘Door het niet opnemen van de afleverkosten in de fietsprijs zijn wij in staat om dit voordeel direct door te geven aan onze klanten’, aldus Fietsenwinkel.nl.

Kleinere fietszaken

Naast de grotere partijen keken we naar kleinere fietszaken met een webshop of brochure die te bekijken is op hun website. Onder deze kleinere partijen (die we niet bij naam zullen noemen) troffen wij verschillende fietswinkels aan die prijzen hanteerden met onvermijdbare kosten. En dat die prijzen vaak pas zichtbaar worden tijdens het bestelproces.

We hebben 3 fietszaken hierop aangesproken, waarna zij hun prijsaanduidingen hebben aangepast.

Scooters en caravans

Ook bij andere vervoersmiddelen kunnen vervelende extra kostenposten de kop op steken. Bij willekeurige (online) aanbieders van scooters - soms zijn dat ook fietsenzaken - komen we rijklaarmaakkosten tegen van €100 tot €250. De kosten zijn onder andere voor het rijklaar maken en monteren van de kentekenplaat.

Uit onderzoek van ANWB blijkt dat ook campers niet vrij zijn van bijkomende kosten. Naast de vraagprijs kan hier achteraf vaak nog zo’n €1000 bovenop de verkoopprijs komen.

Oproep: extra kosten fietsprijzen

Kreeg jij achteraf extra kosten voor je kiezen bij de aankoop van een fiets, e-bike of een ander rijwiel? Meld het ons via de Consumentenbond community. De Consumentenbond kan hierop actie ondernemen.

