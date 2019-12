Fietslampje op zonne-energie

Rydon Pixio fietsverlichting: review

De Rydon Pixio heeft een stevige prijs van €35 per lamp. Maar dan heb je volgens fabrikant Rydon de hele winter licht als hij in de zomer is opgeladen. Na 20 uur volle zon is de lamp opgeladen en zou hij minimaal 60 uur licht moeten geven. In de test gingen de opgeladen lampjes na zo'n 50 uur zwakker branden. Na 52 uur hielden ze ermee op. Daarmee kom je een heel eind. Bovendien laden de lampjes ook op minder zonnige dagen nog wat op.

Gaan lang mee

Dankzij de solide constructie kan dit lampje in principe jaren mee. De behuizing wordt met een diefstalveilige strip aan de fiets vastgemaakt. Met het bijgeleverde gereedschap is de lamp weer van de fiets te halen of strakker vast te zetten. Voor toepassing op dunne framebuizen zijn verloopstukjes meegeleverd.

Het lukte ons echter bij een normale stadsfiets niet om het zo strak te doen dat de lamp klemvast zit. Bij navraag bij de lokale fietsenmaker blijken alle lampjes met dit montagesysteem na verloop van tijd wat te verschuiven en kun je de lampjes handmatig weer goed richten.

Zien of gezien worden?

Het ledlampje geeft geen scherpe bundel licht, maar schijnt rond. Dat werkt goed voor het rode achterlampje, maar met de witte voorlamp wordt enkel de fietser goed gezien. Goed zicht voor de fietser is er niet bij. Wil je een lichtstraal op het fietspad? Neem dan liever een gewone koplamp.

De Pixio fietslampjes zijn te koop op rydon.nl.

Ga voor tips over fietsverlichting naar 'wat is goede fietsverlichting?'