Fietsspecial Elektrische fietsen

Eerste indruk|Onlangs heeft de Consumentenbond in samenwerking met de Fietsersbond en De Telegraaf elektrische fietsen onderzocht. De resultaten zijn gepubliceerd in een fietsspecial van de Telegraaf die op 31 maart verscheen. Hieronder de belangrijkste bevindingen in de vorm van een eerste indruk.

Elektrische fietsen: review

De actieradius is gemeten door een parcours van 10 km in en nabij Utrecht af te leggen tot de accu's leeg waren. De ervaren fietsers reden rustig trappend met zware ondersteuning, ongeveer 24 km/h. De omstandigheden waren redelijk; geen regen, windkracht 2-3, 10 graden, tweemaal een viaduct, tweemaal een stop en glad asfalt.

Omdat de capaciteit van de accu's nogal uiteenloopt (234-432 Wh), vermelden we bij de actieradius ook hoeveel de afgelegde afstand is per 100Wh.

Daarnaast hebben we alle fietsen beoordeeld op de kwaliteit van de ondersteuning bij het wegrijden, heuvel op, bij tegenwind, hoe die stopt bij het stilhouden van de pedalen, hoe die afbouwt bij 25 km/h, hoe die reageert op eigen variatie van de beenkracht, bij hoge snelheid, wanneer je zelf weinig kracht zet en je fiets met een hoog beentempo.

Dutch ID Sports ladies *****

Prijs: € 2399,-

Gewicht 27,5 kg

Accu

Prijs losse accu: € 695,-

Capaciteit: 288 Wh

Gewicht: 2,6 kg

Materiaal: li-ion

Actieradius: 52 km; 18,1 km per 100 Wh

Makkelijk uitneembare accu onder de drager, met robuuste verbinding. Helaas alleen te laden los van de fiets. Niet zo'n grote accu, maar wel grote actieradius door zuinige motor. Vervanging of extra accu wel erg prijzig.

Display

Uitgebreid, robuust en makkelijk afneembaar display (diefstalbeveiliging). Beeld wel wat klein. Op zich goed te bedienen maar op de testfiets net te ver van handvat geplaatst. Aanduiding actieradius niet nauwkeurig.

Ondersteuning

Dutch ID gebruikt het elektrisch systeem van Bosch. De ondersteuning, met krachtsensor en motor bij de trapas, voldoet onder alle omstandigheden zeer goed. Alleen bij hoog beentempo weinig ondersteuning.

Overige punten

De Dutch ID is uitstekend afgewerkt en rijdt goed door stijf damesframe en goede gewichtsverdeling. Goede verlichting en versnellingsnaaf, wel met open kettingkast. Door middenmotor zijn banden makkelijk te vervangen.

Eindconclusie

Uitstekende ondersteuning met goede, niet al te dure, fiets. Mede daardoor de beste fiets uit de test van 2012. Hoogste actieradius per 100Wh.

Prestaties: *****

Koga E-limited XTE *****

Prijs: € 3999,-

Gewicht: 27,4 kg

Accu

Capaciteit: 360 Wh

Gewicht: n.v.t. (vast in fiets)

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: € 575,-

Actieradius: 43 km; 11,9 km per 100 Wh

De testfiets heeft een niet uitneembare accu in het frame. Dit type is ook verkrijgbaar met uitneembare accu. Actieradius valt tegen.

Display

Samen met Batavus mooiste display van de geteste fietsen, met veel extra informatie, makkelijk afneembaar en goed afleesbaar in het midden van de fiets. Redelijk te bedienen bij het stuur, met losse bedieningsknopjes (knopjes zijn wat klein). Actieradiusaanduiding erg nauwkeurig.

Ondersteuning

Koga gebruikt de ION-technologie van Accel (moederbedrijf van Koga, Batavus en Sparta). De ondersteuning, met krachtsensor en de motor in het achterwiel, voldoet onder alle omstandigheden zeer goed. Ondersteuning met extra functies: parkeerhulp, achteruit, powerboost en recharge. (Fiets remt op de motor en laadt dan de accu. Nuttig bij lange en steile afdaling.)

Overige punten

De Koga is uitstekend afgewerkt. De goede gewichtsverdeling en het stijve damesframe zorgen voor goede rijeigenschappen. Goede verlichting en uitstekende remmen. De derailleuraandrijving is kwetsbaar. Zelf vervangen achterband is lastig. Draden bij display en bediening ogen kwetsbaar.

Eindconclusie

Uitstekende fiets met zeer goede ondersteuning onder alle omstandigheden. Volgt de berijder op de voet. Actieradius aan de lage kant. Fiets is wel erg aan de prijs.

Prestaties: *****

Flyer T8 DeLuxe *****

Prijs: € 3099,-

Gewicht: 29,9 kg

Accu

Capaciteit: 432 Wh

Gewicht: 3,7 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: € 799,-

Actieradius: 71 km; 16,4 km per 100 Wh

Makkelijk uitneembare accu achter de zadelbuis met robuuste verbinding. Helaas alleen te laden los van de fiets. Hoogste actieradius, zowel door hoge accucapaciteit als door zuinige motor. Vervanging of extra accu wel erg prijzig. Accu wel wat breed, sommige mensen komen er met de voet tegenaan.

Display

Uitgebreid en robuust display. Beeld wel wat klein. Op zich goed te bedienen maar knopjes wat klein. Op display is (wat onduidelijk) het vermogen af te lezen dat de accu levert tijdens het fietsen.

Ondersteuning

Flyer gebruikt het elektrisch systeem van Panasonic. De ondersteuning, met krachtsensor en motor de bij de trapas, voldoet onder bijna alle omstandigheden zeer goed. Alleen bij hoog beentempo weinig ondersteuning. Als je zelf weinig doet bij hoge snelheid levert de motor ook (te) weinig ondersteuning.

Overige punten

Fiets is uitstekend afgewerkt en rijdt goed door stijf damesframe en goede gewichtsverdeling. Goede verlichting en versnellingsnaaf, wel met open kettingkast. Door middenmotor zijn banden makkelijk te vervangen. Fiets is wel aan de zware kant. Door accu bij de motor weinig draden zichtbaar.

Eindconclusie

Zeer goede ondersteuning, zeer hoge actieradius. Goede fiets met goed rijcomfort en goede afwerking. Enige minpunt is de geringe ondersteuning als je zelf weinig doet.

Prestaties: *****

Batavus Socorro Easy ****

Accu

Capaciteit: 360 Wh

Gewicht: 3,4 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: € 499,-

Actieradius: 39,3 km; 10,9 km per 100 Wh

Makkelijk uitneembare accu onder de drager. Bij het inschuiven moet je de accu wel goed positioneren. Zowel los als op de fiets te laden. Verbindingsgedeelte waar accu inklikt op de drager is wat slap bevestigd en oogt kwetsbaar. Actieradius valt tegen.

Display

Samen met Koga mooiste display van de geteste fietsen, met veel extra informatie, makkelijk afneembaar en goed afleesbaar in het midden van de fiets. Redelijk te bedienen bij het stuur, met losse bedieningsknopjes (knopjes zijn wat klein). Actieradiusaanduiding erg nauwkeurig.

Ondersteuning

De Batavus Socorro gebruikt de ION-technologie van Accel (moederbedrijf van Koga, Batavus en Sparta). De ondersteuning, met krachtsensor en de motor in het achterwiel, voldoet onder alle omstandigheden zeer goed. Ondersteuning met extra functies: parkeerhulp, achteruit, powerboost en recharge. (Fiets remt op de motor en laadt dan de accu. Nuttig bij lange en steile afdaling.)

Overige punten

De Batavus is op zich een prima fiets met slap damesframe en vrij goedkope onderdelen. Opvallend is het ontbreken van verende voorvork en zadelpen. De derailleuraandrijving is kwetsbaar. Zelf vervangen achterband is lastig. Draden bij display, bediening en accu ogen kwetsbaar

Eindconclusie

Perfecte ondersteuning, net als de Koga, maar de fiets is eenvoudiger afgemonteerd en afgewerkt en heeft een slap frame. Wel € 1600,- goedkoper dan de Koga! Actieradius aan de lage kant.

Prestaties: ****

Trek L300+ ****

Prijs: € 2199,-

Gewicht: 27,6 kg

Accu

Capaciteit: 320 Wh

Gewicht: 3,0 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: €449

Actieradius: 48 km; 15 km per 100 Wh

Redelijk makkelijk uitneembare accu onder de drager, uitschuiven gaat wel wat zwaar. Verbinding met de fiets gaat via kwetsbare stekker met dunne pootjes. Ook de laadstekker is dun. Accu zowel los als op de fiets te laden. Gemiddelde actieradius.

Display

Display met veel informatie, maar klein, moeilijk te bedienen, moeilijk afleesbaar en matig bevestigd.

Ondersteuning

Trek gebruikt het elektrisch systeem van BionX. De ondersteuning, met krachtsensor en motor in het voorwiel, voldoet onder bijna alle omstandigheden goed. Als je zelf weinig doet bij hoge snelheid levert de motor ook (te) weinig ondersteuning. Ondersteuning met recharge. (Fiets remt op de motor en laadt dan de accu. Nuttig bij lange en steile afdaling.)

Overigepunten

Op zich prima fiets maar met matige verlichting, matige naaf (nexus 7) en slap damesframe. Opvallend veel losse kwetsbare stekkers bij draden van de accu, display en motor en sensor.

Eindconclusie

Prima ondersteuning maar op detailpunten wat minder, zoals ondersteuning als je zelf weinig doet, slap frame en veel kwetsbare draden.

Prestaties: ****

Kalkhoff Tasman City Roller ****

Prijs: €2249,-

Gewicht: 28,6

Accu

Capaciteit: 396 Wh

Gewicht: 2,8 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: €599,-

Actieradius: 53 km; 13,4 per 100 Wh

Makkelijk uitneembare accu achter de zadelbuis met robuuste verbinding. Zowel los als op de fiets te laden. Verbinding stekkers met fiets robuust. Actieradius valt wat tegen, gezien de hoge capaciteit van de accu.

Display

Robuust bevestigd en goed te bedienen display. Met minimale informatie (alleen ondersteuning en accu-indicatie)

Ondersteuning

Kalkhoff gebruikt een zelf ontwikkeld elektrisch systeem (ze leveren ook fietsen met Bosch- en Pansonic-motor). De ondersteuning, met krachtsensor en motor bij de trapas, voldoet onder alle omstandigheden goed (maar net wat minder dan de vergelijkbare Bosch-motor). Alleen bij hoog beentempo weinig ondersteuning.

Overige punten

Prima fiets maar met matige verlichting en slap damesframe. Enige fiets in de test met zowel middenmotor als dichte kettingkast. Door middenmotor zijn banden makkelijk te vervangen.

Eindconclusie

Prima fiets met op zich prima ondersteuning, maar op bijna alle punten net wat minder dan de Dutch ID.

Prestaties: ****

Giant Twist Lite Power ****

Prijs: € 1599,-

Gewicht: 25,8 kg

Accu

Capaciteit: 360 Wh

Gewicht: 3,7 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: € 479,-

Actieradius: 52 km; 14,4 km per 100 Wh

Redelijk makkelijk uitneembare accu onder de drager, uitschuiven gaat wel wat zwaar Verbinding met de fiets gaat via kwetsbare signaalstekker met dunne pootjes. Accu alleen los van de fiets te laden. Gemiddelde actieradius.

Display

Robuust bevestigd en goed te bedienen display. Met minimale informatie (alleen ondersteuning en accu-indicatie)

Ondersteuning

Giant gebruikt een eigen elektrisch systeem. De ondersteuning, met krachtsensor en motor in het voorwiel, voldoet onder bijna alle omstandigheden goed. Ondersteuning stopt iets vertraagd nadat je de pedalen stilhoudt. Trekt bij wegrijden wel erg snel op waardoor het voorwiel kan slippen.

Overige punten

Prima fiets met goede rijeigenschappen en laag gewicht. Maar let wel, we hebben het herenmodel getest. Matige verlichting, slot en versnellingsnaaf (nexus 7)

Eindconclusie

Zeer gunstig geprijsde fiets met prima ondersteuning. Alleen bij wegrijden net te bruusk waardoor het voorwiel kan slippen.

Prestaties: ****

Sparta E motion C4 ***

Accu

Capaciteit: 400 Wh

Gewicht: 4,2 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: €495

Actieradius: 42 km-10,5 km per 100 Wh

Accu onder de drager redelijk makkelijk uit te nemen. Zowel los als op de fiets te laden. Voor slot accu is een aparte sleutel nodig. Actieradius is redelijk maar dat is te danken aan de hoge capaciteit van de accu want het verbruik is erg hoog.

Display

Mooi display met veel extra informatie en goed afleesbaar in het midden van de fiets. Redelijk te bedienen bij het stuur met losse bedieningsknopjes (knopjes zijn wat klein).

Ondersteuning

De C4 heeft een zelf ontwikkeld systeem van Sparta met geavanceerde bewegingssensor en grote motor in het voorwiel. De ondersteuning is onder alle omstandigheden goed, maar onafhankelijk van eigen inspanning. Bij wegrijden wel erg bruusk. Start en stopt direct als je stopt met trappen. Motor licht hoorbaar. Opvallend is dat de ondersteuning bij lagere standen ook stopt bij een lagere snelheid.

Overigepunten

Fiets rijdt goed met stijf frame (maar we hebben getest met herenframe) en matige koplamp.

Eindconclusie

Prima fiets met primitieve, maar krachtige ondersteuning die direct start en stopt. Wel een erg hoog verbruik en de ondersteuning start (te) agressief.

Prestaties: ***

Bikkel Ibee T3 ***

Accu

Capaciteit: 365 Wh

Gewicht: 2,7 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: €475

Actieradius: 51 km; 14,0 km per 100 Wh

Redelijk makkelijk uitneembare accu onder de drager. Accu zowel los als op de fiets te laden. Op slot zetten gaat onhandig met een aparte sleutel. Gemiddelde actieradius.

Display

Goed uitgerust display met veel extra informatie en redelijk afleesbaar in het midden van de fiets. Redelijk te bedienen bij het stuur met losse bedieningsknopjes (knopjes zijn wat klein). Ondersteuning te regelen met 14 stapjes is wat overdreven en betekent veel drukken.

Ondersteuning

Bikkel gebruikt een eenvoudig lichtgewicht systeem met bewegingssensor en kleine motor in het voorwiel. De ondersteuning voldoet op zich goed. Start en stopt wel met enige vertraging. Ondersteuning heuvel op en bij zware wind tegen voldoende maar niet heel erg krachtig. Met parkeerhulp of wegrijhulp tot 6 km/h.

Overigepunten

De lichtste fiets, maar met matige verlichting en slap damesframe.

Eindconclusie

De lichtste fiets met redelijke tot goede ondersteuning en gunstige prijs.

Prestaties: ***

Cortina Ecomo Crush ***

Prijs: €1599,- (met accu L)

Gewicht: 27,7 kg

Accu

Capaciteit: 270 Wh

Gewicht: 2,3 kg

Materiaal: li-ion

Prijs losse accu: € 349,-

Actieradius: 38 km; 14,1 per 100 Wh

Makkelijk uitneembare accu onder de drager. Zowel los als op de fiets te laden. Accu is niet zo groot. Actieradius aan de lage kant.

Display

Display met veel informatie. Goed te bedienen en afleesbaar, maar matig bevestigd. Aantal stappen in ondersteuning van 20 betekent erg veel drukken.

Ondersteuning

Cortina gebruikt een eenvoudig lichtgewicht systeem met bewegingssensor en kleine motor in het voorwiel. De ondersteuning voldoet goed. Start en stopt wel met enige vertraging. Heuvel op en zware wind tegen voldoende maar niet heel erg krachtig. Met parkeerhulp of wegrijhulp tot 6 km/h.

Overige punten

Stoere urban bike met stijf frame, matige verlichting, matige versnellingsnaaf (nexus 7) en hoge instap.

Eindconclusie

Opvallende urban bike met redelijk tot goede ondersteuning en aardige prijs.

Prestaties: ***

Antec Vela EASYS ***

Prijs: € 1950,-

Gewicht: 29,1 kg

Accu

Capaciteit: 378 Wh

Gewicht: 2,7 kg

Materiaal: LiFePO4

Prijs losse accu: €480

Actieradius: 64,7 km; 17,2 km per 100 Wh

Accu zit in een tasje dat boven op de drager bij het zadel met klittenband is bevestigd; oogt erg primitief. Accu is lastig los te nemen waardoor deze in de praktijk alleen op de fiets is te laden. Actieradius is hoog. Materiaal accu zou zeer lang mee moeten gaan.

Display

Goed uitgerust display met veel extra informatie en goed afleesbaar in het midden van de fiets. Goed te bedienen bij het stuur met losse bedieningsknopjes Ondersteuning te regelen met 10 stapjes is wat overdreven en betekent veel drukken. Accu-indicatie wordt in procenten weergegeven maar is niet erg nauwkeurig. Display is, als antidiefstalvoorziening, alleen aan te zetten met los zendertje.

Ondersteuning

Antec gebruikt een zelf ontwikkeld systeem met geavanceerde bewegingssensor en grote motor in het voorwiel. De ondersteuning voldoet onder normale omstandigheden goed. Start en stopt wel direct. Heuvel op en met zware wind tegen is de ondersteuning echter matig. Motor duidelijk hoorbaar.

Overige punten

Vrij zware fiets, met matige koplamp en slap frame.

Eindconclusie

Aardige fiets met onder normale omstandigheden goede ondersteuning, grote actieradius en accu met lange levensduur, maar ondersteuning komt te kort bij zware omstandigheden (heuvel op, tegenwind).

Prestaties: ***

Union Oribi **

Prijs: €1699,-

Gewicht: 25,8 kg

Accu

Capaciteit: 288 Wh

Gewicht: 2,4 kg

Materiaal: li-Polymeer

Prijs losse accu: € 449,-

Actieradius: 45 km; 15,5 km per 100 Wh

Accu in de drager moet naar boven getild worden voor het uitnemen. Erg onhandig, omdat snelbinders in de weg zitten en kinderzitjes en dubbele tassen hierdoor niet bruikbaar zijn. Accu is soms moeilijk terug te plaatsen omdat die niet altijd direct goed vast klikt. Accu is los en op de fiets te laden. Gemiddelde actieradius.

Display

Uitgebreid en robuust display. Goed te bedienen. Geschatte actieradius wordt met irritant geknipper aangegeven.

Ondersteuning

Union gebruikt het elektrisch systeem van TranzX. De ondersteuning, met krachtsensor en motor in het voorwiel, voldoet matig. Start iets vertraagd, reageert wat schokkerig en houdt bij 25 km/h abrupt in. Bij heuvel op en zware wind tegen is de ondersteuning wel goed. Motor is duidelijk hoorbaar.

Overige punten

Lichte fiets met slap frame, matige koplamp en matige versnellingsnaaf (nexus 7)

Eindconclusie

De Union is niet duur, maar de ondersteuning is duidelijk minder dan die van Giant en Trek en de accu is onhandig bevestigd.

Prestaties: **

Infineum One **

Prijs: € 1799,-

Gewicht: 26,1 kg

Accu

Capaciteit: 234 Wh

Gewicht: 1,7 kg

Materiaal: Li polymeer

Prijs losse accu: €399,-

Actieradius: 42 km; 17,9 per 100 Wh

Accu in de drager moet eerst naar achteren geschoven en dan naar boven getild worden voor het uitnemen. Erg onhandig, omdat snelbinders in de weg zitten en kinderzitjes en dubbele tassen daardoor niet bruikbaar zijn. Het schuiven gaat ook vrij zwaar. Voor losnemen is een aparte sleutel nodig. De plus en min van de contacten zitten op de fiets en accu erg dicht bij elkaar. Accu is los en op de fiets te laden. Met kleine accu toch een behoorlijke actieradius. Een extra accu kan op de bestaande accu geklikt worden.

Display

Robuust bevestigd en goed te bedienen display. Met minimale informatie (alleen ondersteuning en accu-indicatie).

Ondersteuning

Infineum gebruikt een eenvoudig lichtgewicht systeem met bewegingssensor en kleine motor in het voorwiel. De ondersteuning voldoet matig. Start en stopt met nogal wat vertraging. Heuvel op en zware wind tegen voldoende maar niet heel erg krachtig. Bij hoge snelheid valt de ondersteuning sterk terug. Met parkeerhulp of wegrijhulp tot 6 km/h.

Overige punten

Aardige fiets met matige koplamp.

Eindconclusie

Gewone fiets met matige ondersteuning en matige accubevestiging. Met kleine accu toch hoge actieradius.

Prestaties: **