Gaadi Bicycle Tube: review

Conclusie

De Gaadi binnenband is in ieder geval erg handig als je onderweg een lekke band krijgt die niet meer te plakken is. Omdat het wiel niet meer uit de fiets hoeft, is het verwisselen van de band ongeveer even makkelijk als het plakken van een gaatje. Ben je dit niet gewend om te doen, verwacht dan ook geen wonderen van deze binnenband.

Bekijk de video voor onze ervaringen.

De band verwisselen

Het plaatsen van de Gaadi in de buitenband gaat erg makkelijk, makkelijker dan bij een 'normale' binnenband. Bedenk wel dat eerst de oude binnenband uit de fiets verwijderd moet worden. Dat betekent dat je naast een setje bandenlichters en een fietspomp ook een schaar, een mes of iets anders scherps nodig hebt. Anders moet alsnog het wiel uit de fiets.

Een klein minpuntje

De gebruiksaanwijzing op de verpakking is summier. Je moet eigenlijk al ervaring hebben met het verwisselen van een band of met het plakken van een gaatje om te weten wat je moet doen. Bovendien staat op de gebruiksaanwijzing dat de band eerst licht moet worden opgepompt voordat je het ventiel in de velg plaats. Een normaal ventiel past echter niet door het gat in de velg, het is daarom onzinnig om de band eerst op te blazen. Doe dit nadat je het ventiel door het gat in de velg hebt geplaatst.

Fietscomfort

Tijdens het fietsen is er niets te merken van de onderbreking in de binnenband of van de uiteinden die bij onze fiets niet helemaal goed tegen elkaar aan lagen in de buitenband. Het fietst in onze beleving niet anders dan een normale binnenband.

Wij hebben bij deze eerste indruk niet kunnen testen of de band eenzelfde levensduur heeft als een conventionele band. Volgens de fabrikant van Gaadi mogen wij dit wel verwachten.

Inventieve oplossing, geen wondermiddel

Het verwisselen van een band blijft soms lastig, bijvoorbeeld bij een strakke buitenband of bij een hoge velg. Als je niet gewend bent om een binnenband uit een wiel te halen, dan blijft het ook met de Gaadi een aardige klus.

Wat is de Gaadi Bicycle Tube?

De Gaadi-fietsbinnenband verschilt van conventionele binnenbanden doordat hij gedeeld is; op beide eindstukken is de band vervolgens gesealed. Na montage moeten beide eindstukken vlak tegen elkaar aan liggen.

Omdat hij gedeeld is, maakt hij het mogelijk een binnenband te vervangen zonder het wiel uit te fiets te halen.

Volgens de fabrikant van de Gaadi is de binnenband gelijk aan een volwaardige binnenband en niet slechts een thuiskomertje.

De Gaadi Bicycle Tube is verkrijgbaar in 2 maten:

26 inch;

28 inch.

en met 2 ventielen (zie afbeelding rechts):

Dunlop;

Sclaverand.

