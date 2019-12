Nieuwe Gazelle e-bikes voor 2017

Nieuw frame en meer middenmotoren

De belangrijkste wijzigingen aan de veelverkochte Orange-modellenlijn zijn:

Een nieuw, stijver frame. Zelfs als dames- en lage instapsframe zijn alle e-bikes met dit frame aanmerkelijk steviger geworden.

Meer middenmotoren. Niet alleen het Bosch-systeem wordt toegepast, maar ook systemen van Shimano en van Panasonic.

De instap is laag en ruim genoeg voor ook de wat grotere schoenmaten.

Hydraulische remmen (werken met oliedruk) zorgen voor een kortere remweg.

Meestverkochte e-bike: Orange C7+ HMB LTD

Eerst maar eens de typebenaming duiden: het C7+ HMB LTD staat achtereenvolgens voor

7 versnellingen

versnellingen + = uitgebreidere standaarduitrusting

= uitgebreidere standaarduitrusting H MB = M iddenmotor van B osch

= iddenmotor van osch LTD = gelimiteerde uitvoering (van 'limited')

Het 'gelimiteerde' zit vooral in de kleuraccenten, zo zijn de velgen fel oranje gekleurd. Ten opzichte van de goedkopere C7 heeft de C7+ een geïntegreerde koplamp en een luxer display met meer functies.

Tijdens de proefrit valt op dat het nieuwe frame de rijeigenschappen goed beïnvloedt en dat het comfort hoog is, mede door de verende zadelpen en voorvork.

Bij het Bosch-systeem is er keuze uit 3 accu's:

300 Wh, 'zilver', geen meerprijs 400 Wh, 'goud', meerprijs €150 500 Wh, 'platina', meerprijs €250

Orange C8 met Bosch- óf Shimano-systeem

De C8, met de 8 van 8 versnellingen, is een relatief dure e-bike. Vanaf dit modeljaar is hij leverbaar met een aandrijfsysteem van Bosch óf van Shimano. Met de Bosch-motor gaat hij €3000 kosten, met het Shimano Steps-systeem €2950.

Bosch-versie (C8 HMB)

De Bosch-versie heeft het luxe, interactieve Nyon-display. Dit is een groot scherm met hoge resolutie waar specifieke apps op geïnstalleerd kunnen worden, zoals navigatie. Hij heeft dezelfde accukeuze en -meerprijzen als de hierboven beschreven C7+.

Shimano-versie (C8 HMS)

De iets goedkopere Shimano-versie heeft met 418 Wh standaard al een iets grotere accu aan boord dan de Bosch-versie. Met het Shimano Steps Di2-systeem kun je elektronisch handmatig schakelen of (in de A-stand) automatisch schakelen. In de automatische stand voelt het nog niet zo vertrouwd en doorontwikkeld aan als de hieronder beschreven NuVinci-automaat.

Orange C330 HMB met NuVinci automaat

We hebben ook kennisgemaakt met een Gazelle e-bike met NuVinci automaat. Deze heeft een adviesprijs van €2700. De automaat is al langer op de markt en tijdens de proefrit blijkt dat deze veel minder opvallend zijn werk doet als de Shimano Steps-automaat. Bij de Nuvinci-automaat kies je traploos een bepaalde trapfrequentie en daar past de automaat zich volledig op aan. De fiets heeft een wat eenvoudiger display en de accukeuze en -meerprijzen zijn hetzelfde als bij de hierboven besproken C7+.

