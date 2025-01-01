CortinaE-Common Int. DB7 Active Line 625Wh
€ 2.999,-
Richtprijs
- Motor, merk & type: Bosch Active Line Smart
- Versnellingen: 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: Met app
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Cortina E-Common Int. DB7 Active Line 2026 in onze test heeft een Bosch Active Line Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Led Remote bediening (optioneel Intuvia 100, Kiox 300 of 500 display). Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Ook beschikbaar met andere accu's: E-Common Int. DB7 Active Line 500Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Ook beschikbaar met andere accu's: E-Common Int. DB7 Active Line 500Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Smart
- Versnellingen
- 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
- Met app