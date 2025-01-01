CortinaE-U4 Next Active Line Plus 500Wh
€ 2.700,-
Richtprijs
- Motor, merk & type: Bosch Active Line Plus Smart
- Versnellingen: 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: Brede banden | Met app
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Cortina E-U4 Next Active Line Plus 2026 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsvoordeelshop.
Ook beschikbaar met andere accu's: E-U4 Next Active Line Plus 625Wh.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsvoordeelshop.
Ook beschikbaar met andere accu's: E-U4 Next Active Line Plus 625Wh.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Plus Smart
- Versnellingen
- 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
- Brede banden | Met app