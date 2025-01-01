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CortinaE-U4 Next Active Line Plus 625Wh

€ 2.900,-

Richtprijs

  • Motor, merk & type:  Bosch Active Line Plus Smart
  • Versnellingen:  7 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Brede banden | Met app

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Cortina E-U4 Next Active Line Plus 2026 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.

In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsvoordeelshop.

Ook beschikbaar met andere accu's: E-U4 Next Active Line Plus 500Wh.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Active Line Plus Smart
Versnellingen
7 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Brede banden | Met app