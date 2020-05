Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Flyer Gotour6 5.10 625Wh beschikt over een Bosch Performance Line (Cruise) middenmotor, een 625Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 10 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.