GazelleGrenoble C310 2027 540Wh Heren
€ 4.200,-
Richtprijs
In de uitvoering
- Motor, merk & type: Bosch Performance Smart
- Versnellingen: 5 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: Riemaandrijving | Brede banden | Met app
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Gazelle Grenoble C310 2027 2027 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart 2026 middenmotor, 540Wh accu en Bosch Kiox 500 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Ook beschikbaar met andere accu's: Grenoble C310 2027 600Wh Heren.
Ook beschikbaar met andere accu's: Grenoble C310 2027 600Wh Heren.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Performance Smart
- Versnellingen
- 5 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
- Riemaandrijving | Brede banden | Met app