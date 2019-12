Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gazelle Orange C7 HMS 500Wh beschikt over een Shimano Steps E5000 middenmotor, een 500Wh accu en Shimano SC-E6100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische velgremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen.