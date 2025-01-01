GranvilleVancouver N4 500Wh
€ 2.100,-
Richtprijs
- Motor, merk & type: Bosch Active Line Plus
- Versnellingen: 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Granville Vancouver N4 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsenconcurrent.
Ook beschikbaar met andere accu's: Vancouver N4 400Wh.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsenconcurrent.
Ook beschikbaar met andere accu's: Vancouver N4 400Wh.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Plus
- Versnellingen
- 7 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
-