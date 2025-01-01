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StarlyTour Pro 600Wh Diamond

€ 3.550,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Performance Smart
  • Versnellingen:  5 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Zeer brede banden | Met app

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Starly Tour Pro 2026 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart 2026 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.

Ook beschikbaar met andere accu's: Tour Pro 540Wh Diamond.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance Smart
Versnellingen
5 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Zeer brede banden | Met app