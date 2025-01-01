StarlyTour Pro Enviolo Automaat 600Wh
€ 4.500,-
Richtprijs
In de uitvoering
- Motor, merk & type: Bosch Performance Smart
- Versnellingen: Autom. traploze versn.
- Opvallende uitrusting: Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Starly Tour Pro Enviolo Automaat 2026 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart 2026 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Kiox 500 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van automatische traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Performance Smart
- Versnellingen
- Autom. traploze versn.
- Opvallende uitrusting
- Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app