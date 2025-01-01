StarlyTour Pro Enviolo Automaat 600Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Starly Tour Pro Enviolo Automaat 2026 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart 2026 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Kiox 500 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van automatische traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.