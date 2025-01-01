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StarlyTour Pro Enviolo Automaat 600Wh Diamond

€ 4.500,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Performance Smart
  • Versnellingen:  Autom. traploze versn.
  • Opvallende uitrusting:  Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Starly Tour Pro Enviolo Automaat 2026 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart 2026 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Kiox 500 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van automatische traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance Smart
Versnellingen
Autom. traploze versn.
Opvallende uitrusting
Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app