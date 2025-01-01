StevensE-8x Tour Plus Gen2 725Wh Heren
€ 2.799,-
Richtprijs
In de uitvoering
- Motor, merk & type: Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen: 11 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting: Brede banden | Met app
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Stevens E-8x Tour Plus Gen2 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 725Wh accu en Bosch Kiox 300 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 11 derailleurversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral sportief.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen
- 11 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting
- Brede banden | Met app