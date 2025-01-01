StevensE-Universe 9.8.1 Plus FEQ 800Wh
€ 2.999,-
Richtprijs
- Motor, merk & type: Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen: 11 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting: Zeer brede banden | Met app
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Stevens E-Universe 9.8.1 Plus FEQ 2026 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart 2025 middenmotor, 800Wh accu en Bosch Kiox 500 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 11 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
In november 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen
- 11 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting
- Zeer brede banden | Met app