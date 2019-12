E-bike-wiel van Rool'in

Rool'in wiel: review

Conclusie

Het Rool'in wiel ziet er echt hightech en trendsettend uit, als je daar gevoelig voor bent. De aanschafprijs is hoog en een omgebouwde fiets biedt niet dezelfde goede rij- en stuureigenschappen als een reguliere e-bike. Voor zo'n €1000 tot €1500 heb je al een relatief goede, nieuwe e-bike, dus wegen de claims van Rool'in daar wel voldoende tegen op?

Van fiets naar e-bike

Als je 'toe bent' aan een e-bike, dan kun je twee dingen doen:

Een e-bike kopen en je oude fiets zonder ondersteuning proberen in te ruilen. Een goede e-bike is te koop vanaf zo'n €1500, maar ook voor €1000 zijn er e-bikes te koop die redelijk presteren. Je bestaande fiets oppimpen met een hightech voorwiel waar alle ondersteuningstechniek zit ingebouwd.

Eén van de aanbieders van zo'n hightech voorwiel is Rool'in. In het massief ogende - en wegende! - wiel zitten de accu, motor en meet- en regeltechniek ingebouwd. Het wiel wordt alleen online verkocht en je moet het zelf monteren aan je fiets.

De Consumentenbond heeft een Rool'in wiel van modeljaar 2015 aangeschaft (zie technische gegevens) voor €750. In theorie heb je de fiets in 10 minuten omgebouwd, maar de praktijk is weerbarstiger.

Past niet op elke fiets

Allereerst checkten we of het wiel wel echt op 'alle fietsen' past, zoals Rool'in beweert. Er zijn aanvullende voorwaarden waaraan de fiets moet voldoen, zo blijkt:

De voorvork moet op de as minimaal 10 cm inbouwbreedte hebben en op 10 cm hoogte vanaf de as zo'n 9 cm vrije ruimte hebben; Op de kruk en trapas moet ruimte zijn om de sensor en een magneetring te monteren; De fiets moet een V-brake (knijprem) op het voorwiel hebben. Voor trommelremmen is geen oplossing, voor schijfremmen heeft Rool'in een adapterset.

We hebben enkele fietsen van collega's en dienstfietsen in ogenschouw genomen, op minimaal een van de voorwaarden gaan veel fietsen mank. De voorvork blijkt vaak toch te krap en zeker door lasnaden op de kruk of stofafdichtingen op de as hebben de sensor en magneetring geen ruimte om te worden gemonteerd.

Voldoet jouw fiets wel aan de (aanvullende) voorwaarden, zoals de Gazelle-fiets die wij vonden, dan kun je het wiel gaan inbouwen. Dat is op zich simpel, want de bijgeleverde handleiding is compleet genoeg.

Fiets ombouwen

In het filmpje zie je de handelingen die nodig zijn om de fiets om te bouwen. Het kostte ons zo'n half uur voordat we een werkende e-bike op z'n wielen konden zetten. Enkele opvallende zaken:

De afstand tussen magneetring op de trapas en de sensor op de kruk blijkt heel kritisch. Met de bijgeleverde montagering bleek de afstand te groot, dus we moesten uitwijken naar de oplossing met een elastisch koordje door het frame. Dit lijkt ons, zeker op de langere termijn, geen afdoende oplossing.

De magneetring zit ongezekerd geklemd op de trapas. Bij een heftige schok bestaat er een kans dat de magneetring loskomt. En onverlaten trekken de ring in een oogwenk los van de fiets.

De communicatie tussen display en wiel gaat draadloos via wifi. Maar er loopt wel een kabel tussen het display op het stuur en de sensor bij de trapas. Deze kabel krijg je natuurlijk nooit zo mooi weggewerkt als bij een fabrieksnieuwe e-bike.

Zwaarder sturen

Als de fiets weer op z'n wielen staat, ziet het geheel er zeker trendy en hightech uit. Maar we bemerkten bij een proefrit wel dat de stuureigenschappen erg waren afgenomen en dat de fiets veel gevoeliger was geworden voor zijwind. Het liefst 8 kilo wegende wiel zorgt ervoor dat de fiets niet alleen veel zwaarder wordt, maar ook dat het zwaartepunt verschuift naar de voorzijde van de fiets. De fiets is op snelheid wel richtingsstabiel, maar op elke snelheid kost sturen meer krachtsinspanning. En bij een stevige lentebries overdwars merk je echt dat de wind niet ongehinderd door de spaken vloeit maar flink op het massieve oppervlak in beukt.

De accu van het 2014-model had maar een capaciteit van 216 Wh, voor het 2015-model is dit vergroot tot 270 Wh. Dit is in vergelijking met de accu's die op reguliere e-bikes gemonteerd zijn relatief lage getallen. De daarmee samenhangende actieradius (hoe ver kom je op één acculading?) hebben we niet zelf getest, maar we begrijpen van verschillende forabijdragen dat deze tegenvalt. En als laatste: wat nu als je je 'nieuwe' e-bike ergens wilt stallen? Je kunt een kettingslot niet door het voorwiel halen, waardoor je je fiets alleen aan het frame kunt vastzetten en dus niet aan het voorwiel en frame samen. Met een steeksleuteltje 17 op zak heeft de dief het dure wiel in een paar seconden weggenomen.

Vergelijk alle geteste e-bikes.

Rool'in wiel: technische gegevens

Uitsluitend online te bestellen via de website van Rool'ín.

Verkrijgbaar in twee soorten:

Modeljaar 2014 (kleur wit): uitlopend model, prijzen van €500 tot €600.

Modeljaar 2015 (kleur zwart): prijzen van €650 tot €750.

Wielmaten:

20 inch

26 inch

28 inch

Ingebouwd in wiel:

Motor:

24 Volt, 250 Watt (2014-model)



30 Volt, 250 Watt (2015-model)

Accu:

Lithium-ion, 24 Volt, 216 Wh (2014-model)



Lithium-ion, 30 Volt, 270 Wh (2015-model)

Actieradius (claim fabrikant): 53 km (beide modellen).

Bekijk ook: