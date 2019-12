Braun Oral-B Genius

Eerste indruk|De opvolger van de Oral-B Pro serie heet Genius. De Genius tandenborstel kan 'zien' of je alle delen van je gebit lang genoeg poetst. Dit werkt via 'positiedetectie' en een app op je smartphone. Ook zijn er poetsprogramma’s voor onder meer wittere tanden en anti-tandplak.

Conclusie

De Oral-B Genius tandenborstel biedt uitgebreide poetsondersteuning. Van een simpele timer tot positiedetectie via gezichtsherkenning op je smartphone. Handig voor wie serieus aan de gezondheid van zijn of haar gebit wil werken. De positiedetectie werkt echter niet nauwkeurig en het werken met de app kost tijd. Denk je dat je deze tijd er niet voor over hebt, dan kun je beter kiezen voor een eenvoudigere tandenborstel.

Nuttig?

Misschien droom je wel eens weg tijdens het poetsen en vergeet je een deel, of heb je moeite het poetsen minimaal 2 minuten vol te houden. De positiedetectie meet met behulp van gezichtsherkenning op je camera of je alle delen van je gebit lang genoeg poetst. Een goed idee, maar de plaatsherkenning werkt niet nauwkeurig. Een timer op de tandenborstel, die aangeeft wanneer je van gebitsdeel moet wisselen, is een goed én goedkoper alternatief.

De poetsprogramma’s zijn uitgebreide programma’s die je helpen te focussen op een bepaald doel. Nuttig als je last hebt van bijvoorbeeld tandplak of gevoelig tandvlees. De begeleiding volgens een vast schema en de voor- en nameting stimuleren je echt je best te doen. Maar, met goed en vaak genoeg poetsen en het opvolgen van de tips van je tandarts kun je hetzelfde effect bereiken.

Smartphone

Om gebruik te maken van de slimme tandenborstel heb je een smartphone nodig met camera en bluetooth om de tandenborstel met de telefoon te verbinden. De Braun Oral B app kun je gratis downloaden en is beschikbaar voor Android en iOS. Er is een houder meegeleverd om je telefoon op ooghoogte op de badkamerspiegel te plaatsen.

Positiedetectie uitgelegd

Voor de positiedetectie vraagt de app je recht voor de telefoon te gaan staan, op zo’n manier dat je gezicht in een cirkel op het schermpje past. Sta je goed dan kleurt de cirkel groen en maak je een foto van je gezicht. Op het scherm verschijnt een schematisch overzicht van je mond, opgedeeld in 6 kwadranten. De uitdaging is om alle kwadranten leeg te poetsen. Zo wordt gestimuleerd dat je alle delen van je gebit lang genoeg poetst.

Positiedetectie in praktijk

De app lokaliseert regelmatig niet goed waar je aan het poetsen bent. Hierdoor focus je meer op het in de juiste stand houden van je hoofd, zodat de app goed meet, dan op goed poetsen. Soms toont de app zelfs dat je op 2 plaatsen tegelijk poetst. Hierdoor duurt het meestal meer dan 2 minuten om alle kwadranten leeg te krijgen. Samen met de tijd die nodig is om de telefoon in de houder te plaatsen (lastig voor telefoons met hoes), bluetooth aan te zetten, de foto te maken en wachten tot de tandenborstel klaar is voor de tijdmeting, maakt dit tandenpoetsen een vrij tijdrovend klusje.

Poetsuitdaging

Behalve de positiedetectie is er de poetsuitdaging. Daarbij gaat er een timer lopen van 2 minuten (de tijd is aan te passen) waarin wordt bijgehouden waar je poetst. Na deze 2 minuten zie je welk percentage van je mond je hebt gepoetst. Ook hierbij wordt er gebruik gemaakt van positiedetectie, de nauwkeurigheid van deze meting kan dus niet zo goed zijn.

Doelgerichte verzorging

Je kunt extra poetstijd instellen voor bepaalde delen van je gebit. Bijvoorbeeld als je bij de positiedetectie ziet dat je bepaalde delen vaak overslaat, of op advies van de tandarts.

Poetsprogramma’s

Er zijn diverse poetsprogramma’s met begeleiding voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een frisse adem. Hierbij kun je kiezen hoe lang je het programma wilt volgen. Voor een frisse adem kies je uit 5 dagen of 2 weken. De app adviseert ondersteunende producten, zoals mondwater en de best geschikte borstel. Hij stelt ook zelf een poetsroutine in, met bijvoorbeeld tongreinigen, flossen, spoelen en positiedetectie.

Behalve een frisse adem kun je kiezen voor anti-tandplak, wittere tanden, gezond tandvlees en orthopedische verzorging. Bij deze programma’s wordt de voortgang gemeten door je tanden/tandvlees bij start en einde van de periode te vergelijken met getoonde foto’s.

Privacy

De Oral-B app vraagt toegang tot je agenda, locatie, opslag, camera, microfoon en bluetooth. De toegang tot agenda, camera en bluetooth is nodig voor de functionaliteiten die de tandenborstel biedt, maar bij de andere 3 is dit niet duidelijk het geval. We vinden dat fabrikanten duidelijker uit moeten leggen waar machtigingen voor nodig zijn. Heb je een smartphone met Android 6.0 of hoger of een Apple smartphone, dan kun je de machtigingen zelf in- of uitschakelen. Kijk daarvoor bij ‘instellingen’.

Via de app worden gegevens over je poetsgedrag verzameld. Deze informatie zou voor goede en foute dingen gebruikt kunnen worden.

Smartring

De tandenborstel heeft een verkleurbare ring. De ring geeft aan wanneer de tandenborstel via bluetooth verbonden is met de telefoon (blauw), of wanneer je teveel druk uitoefent (rood). Je kunt als standaardkleur voor de smartring je eigen kleur uitkiezen.

Begeleiding door de tandarts

Ook je tandarts kan je door middel van de app begeleiden. Bijvoorbeeld door extra poetstijd in te stellen voor bepaalde delen van je gebit, herinneringen voor flossen, tongreiniging en spoelen, producten aan te bevelen en afspraken inplannen.

Back-up van gegevens

Tot een aantal keren poetsen slaat de app je poetsgegevens op. Je kunt je aanmelden voor een Oral-B account om een uitgebreide back-up van je poetsgeschiedenis te maken.

Overige mogelijkheden

Net zoals de Oral-B Pro is de Genius uitgerust met:

een timer op de tandenborstel die om de 30 seconden en na 2 minuten een signaal geeft;

een poetsdruksensor: wanneer je teveel druk uitoefent op de tandenborstel kleurt de ring rood en vermindert de snelheid van het borsteltje;

poetstips tijdens het poetsen, en je kunt het weer en nieuwsberichten lezen;

6 verschillende poetsstanden, voor dagelijkse reiniging, een schoon gevoel (werkt met hogere frequentie), gevoelige tanden, 3D white voor polijsten, tandvleesverzorging en tongreiniger.

4 verschillende opzetborstels: de CrossAction, FlossAction, 3D White en sensitive opzetborstel.

Genius 8000 en 9000

Er zijn 2 Oral-B Genius modellen. Beide modellen hebben een reisetui om de tandenborstel in op te bergen, met een houder om je telefoon in te plaatsen als je de houder voor op de badkamerspiegel niet bij je hebt. Voor de positiedetectie staat de telefoon echter niet recht genoeg in de houder.

De Genius 9000 heeft een reisetui waarin je de tandenborstel kunt opladen. Via de extra usb-poort kan tegelijk een ander apparaat zoals je telefoon, opgeladen worden.

