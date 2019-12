Braun Oral-B Pro 7000: eerste indruk

Eerste indruk|De Oral-B Pro 7000 is een 'slimme' elektrische tandenborstel van Braun. Behalve met diverse poets-standen is deze tandenborstel ook uitgerust met een display en met Bluetooth. Via een app kun je met de Oral-B Pro 7000 op het display en je smartphone bijhouden of je lang genoeg poetst en niet teveel druk uitoefent. Met de app kun je ook statistieken krijgen over je poetsgedrag, tips en nieuwsberichten.

Braun Oral-B Pro 7000: review

Gewoon even je tanden poetsen is er niet meer bij met de Oral-B Pro Pro 7000 (richtprijs €150). Om te beginnen kun je kiezen uit 6 poetsfuncties, variërend van een 'grondige reiniging' tot 'gevoelig' en uit 5 bijgeleverde opzetborsteltjes. De houder en een display geven door middel van een timer en met signalen en waarschuwingslampjes aan wanneer:

het tijd wordt om naar een ander deel van je gebit te gaan;

wanneer de aanbevolen 2minuten voorbij zijn;

wanneer je te teveel druk uitoefent.

Oral-B app

Nieuw is dat je bovengenoemde informatie via Bluetooth ook naar je smartphone kunt laten sturen. Dat doe je door de Oral-B-app te installeren. Er verschijnt dan een menu met onder meer een timer, mondverzorgingstips, wetenswaardigheden, feedback en statistieken van je poetsgedrag.

Wanneer je daar prijs op stelt kun je zelfs het weer en nieuwsberichten volgen tijdens het poetsen. Na afloop word je beloond met aanmoedigende teksten en een smiley, als je tenminste lang genoeg (2 minuten) hebt gepoetst.

Nuttig?

De toepassingen op je smartphone met de app zijn aardig, maar waarschijnlijk zit niet iedereen erop te wachten om nieuwtjes te lezen tijdens het poetsen. En statistieken zijn interessant, maar als je die niet hebt, weet je ook wel of je iedere dag tweemaal poetst en met de timer kun je zien of je er de benodigde 2 minuten voor uittrekt.

Hulpmiddelen zoals timers en waarschuwingen bij teveel druk kunnen bijdragen aan een juiste poetswijze en daarmee het verwijderen van plaque, maar daarvoor heb je geen mobiele telefoon nodig. Die kun je ook op een display zien of aflezen aan de signalen op de houder.

Conclusie

De Oral-B doet wat hij belooft, is gebruiksvriendelijk, ziet er mooi uit en poetst prima. Maar hij is niet goedkoop en de toegevoegde waarde van de app is betrekkelijk. Denk je daar niet veel mee te doen, dan kun je ook een goedkopere versie van de Oral-B met display aanschaffen.

Pluspunten van de Oral-B Pro 7000

Mooi vormgegeven, geleverd met een fraai reisetui en vijf verschillende opzetborsteltjes.

Veel poetsfuncties.

Een timer en waarschuwingen bij te hard poetsen.

Minpunten van de Oral-B Pro 7000

Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan het 3 kwartier duren voor je weer 2 minuten kunt poetsen.

Hij is vrij groot en aan de zware kant (circa 160 gram).

Het snoer is vrij kort (90 cm).

Vergelijk alle geteste elektrische tandenborstels.

Wat is de Braun Oral-B Pro 7000?

De Braun Oral-B Pro 7000 is een elektrische tandenborstel die wordt geleverd met:

5 opzetborstels met verschillende functies;

een display;

een oplader met een snoer van circa 90 cm;

een reisetui.

Poetsen

De borstel heeft 6 poetsfuncties, die vanaf de houder zijn in te stellen voor:

dagelijkse reiniging;

grondige reiniging (duurt 3 minuten in plaats van 2);

whitening-stand voor de verwijdering van oppervlakkige verkleuringen en polijsten;

tandvleesverzorging;

gevoelige tanden;

tongreiniging (20 seconden).

Tijdens het poetsen toont de timer op het display of smartphone wanneer het tijd is om een ander deel van je gebit te gaan schoonmaken of op te houden. Ook de borstel zelf geeft een signaal, door middel van een groen knipperlichtje en een korte stop. Een rood knipperlichtje of een smiley waarschuwen wanneer je teveel druk uitoefent.

