Eerste indruk|Alle ouders kunnen erover meepraten, tandenpoetsen en kinderen is niet de makkelijkste combinatie. Philips denkt daar iets op gevonden te hebben. Naast de Sonicare voor kinderen is er nu ook een tandenpoets-app. Hij is sinds een paar weken ook in het Nederlands en we probeerden hem voor je uit.

Brush Busters-app: review

Conclusie

De app is mooi en leuk vormgegeven. Het spelen van een spelletje tijdens het tandenpoetsen spreekt kinderen aan, maar al wat oudere kinderen vinden het al snel niet meer zo interessant. De tandenpoetsinstructies zijn niet compleet. Ze vertellen wel waar je moeten poetsen, maar niet hoe. Philips zegt dat de app geschikt is voor kinderen tot 11 jaar, maar die van 8 jaar haakten bij ons al af. Kinderen van een jaar of zes zijn een betere doelgroep.

De koppeling met de Sonicare voor kids

De app is in principe gemaakt om ervan gebruik te maken met de sonicare voor kids tandenborstel. Het koste echter heel veel pogingen om de app de sonicare tandenborstels te laten herkennen, als dat al lukte. Verder is een nadeel van de app en de koppeling van de sonicare for kids dat je makkelijk kunt 'frauderen'. De app registreert namelijk alleen de trillingen van het apparaat. Als je kinderen de tandenborstels dus aan hebben staan, maar niet op hun tanden, 'redden' ze volgens de app wel tanden.

Geen account heeft zo zijn nadelen

Je hebt in de app geen account voor een kind, dat heeft zo zijn nadelen. Je kunt dus maar op een apparaat tegelijk poesten. Dus als je de app op de telefoon van een van de ouders hebt staan en die is er een dag en nacht niet bij, dan kunnen de kinderen niet de tanden redden van hun 'karakter' en verliezen ze hun tand. De kinderen kunnen daar niets aan doen, frusterend. Ook kunnen kinderen de app niet gelijktijdig gebruiken. Ze moeten dus na elkaar tandenpoetsen.

Redden van tanden

De app werkt met een spelletje waarbij de kinderen een figuurtje moeten helpen in een gevecht tegen de bedreigingen van hun gebit, de carriesclan. Er is keus uit een Vikingjongen en een meisjes-Dracula. De kinderen geven zelf hun naam door aan het figuur. Je drukt op start in de app als de kinderen gaan poetsen. Ze zien dan op het scherm een mond met allemaal gekke dingen op de plek waar tanden horen te zitten, zoals een vleermuis of een stuk kaas. De app houdt bij hoe lang ze poetsen, of beter - zoals eerder gezegd - hoe lang de tandenborstel aan staat. Het karakter dat ze hebben gekozen moedigt de kinderen aan en geeft ze advies waar ze moeten poetsen. Na 2 minuten hebben de kinderen 1 van de tanden van het poppetje gered. Als je de tandenborstel te vroeg uit zet, zegt het karakter er iets van.

Voordeel is dat de kinderen leren waar je moet beginnen met poetsen en in welke richting je dat moet doen. Door het te herhalen zullen kinderen misschien dan altijd in diezelfde volgorde gaan tandenpoetsen en tanden niet overslaan. Maar een nadeel hiervan is dat het ook best saai wordt als je inmiddels doorhebt dat je linksboven begint en daarna rechtsboven en vervolgens naar rechtsbeneden enzovoorts. De aandacht verslapt daar door. Er zou daarom wel wat meer variantie in mogen zitten, met bijvoorbeeld verschillende niveau's om het spannend te houden. Ook de teksten van de Viking en Dracula zijn na een paar keer behoorlijk voorspelbaar.

Nadeel van het programma is ook dat het je kind niet duidelijk maakt hoe je precies moet poetsen. Hij geeft alleen de plek aan. Dus niet dat je de binnenkant moet doen, buitenkant en onderkant van de tanden.

Achievements

De kinderen verdienen beloningen in de app doordat het poppetje completer wordt. Elke keer dat er gepoetst wordt krijg je een achievement zoals de Koning Gaatjes, of je bent Vikingveteraan. Je moet hiervoor als je klaar bent met poetsen schudden met de telefoon. Een van de tanden komt dan blinkend schoon te voorschijn. Tenminste, dat is het idee. Dit ging niet altijd goed en dan bleek de volgende ochtend dat je een beurt had overgeslagen volgens de app terwijl dat niet zo was. Niet leuk.

De kinderen moeten 12 dagen 2 keer per dag minstens 2 minuten poetsen om de tanden van de poppetjes compleet te maken en de carriesclan te verslaan. Maar je kunt je kinderen ook een beloning geven als ze bijvoorbeeld 10 keer goed gepoetst hebben. Daarvoor kun je uit voorgeprogrammeerde beloningen kiezen zoals naar de film gaan, maar je kunt ook een eigen beloning invoeren. Dit werkte echter niet zoals we verwachtten want er kwam geen melding na 10 keer dat dit punt berijkt was. Er kwam wel een melding na 24 keer toen alle tanden gepoets waren, er verscheen een schatkist.

De kinderen kunnen de achievements delen op twitter en facebook.

Controle

Je kunt als ouder de voortgang van de reddingsactie natuurlijk volgen in de app. Je kunt ook de eerst volgende afspraak met de tandarts programmeren.

Wat is de Brush Busters-app van Philips?

De nieuwste generatie groeit op met apps, dus waarom dat niet ook inzetten bij het tandenpoetsen? Philips ontwikkelde daarom de Brush Busters-app. De app zou kinderen stimuleren om 2 maal per dag minstens 2 minuten te poetsen.

Hij werkt het beste in combinatie met een Sonicare-tandenborstel voor kids van Philips. Die hebben een speciale trilling die de app zou moeten herkennen. Maar de app kan volgens Philips ook gebruikt worden met een andere elektrische tandenborstel. In dat geval zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar.

Persoonlijk maken

De tandenborstels kunnen persoonlijk gemaakt worden met 1 van de 8 stickers. Volgens Philips is de app geschikt voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

De app werd geïntroduceerd op een beurs in Berlijn. Hij beschikbaar voor iOs (Apple) en android

