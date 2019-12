Colgate Whitening pen

Conclusie

Na 3 weken overheerst de teleurstelling. Het panel is verre van tevreden. De voornaamste reden: het werkt niet! Daarbij is het gebruik ervan een behoorlijk geklieder. Voor €13 zou het panel de Whitening pen absoluut niet kopen.

Wat is het precies?

Colgate Max White Expert White toothbrush + whitening pen is in de schappen te vinden als een tandenborstel met een pen ernaast. In de pen zit gel dat je op je tanden smeert, nadat je met de bijbehorende borstel hebt gepoetst. De borstel heeft rubberachtige stukjes die ook een polijstend effect zouden hebben. De gel-pen kun je vervolgens onderin de tandenborstel opbergen.

De gel doseer je door de pen te draaien. Met het topje van de pen smeer je de gel op je tanden en die laat je vervolgens gewoon zitten. Je hoeft niet te wachten of te spoelen. Wanneer je dit 2 keer per dag gedurende 3 weken doet, zouden je tanden 3 tinten witter zijn geworden.

De test

Panelleden uit ons internetpanel hebben de Whitening pen 3 weken lang thuis uitgeprobeerd. Het panel bestond uit 23 niet-rokende mensen met een gezond gebit, zowel mannen als vrouwen van uiteenlopende leeftijden. Tijdens de test gebruikten ze naast hun eigen vertrouwde tandpasta geen andere mondverzorgingsmiddeltjes.

3 tinten witter?

Colgate claimt 3 tinten wittere tanden. Elke week 1 tint witter. Dat klinkt heel wat, maar hoe ziet dat eruit? Hoeveel verschil zit er tussen ‘1 tint’? We gaven de panelleden een tintenkaartje, zodat ze in staat zijn om de kleur elke week vast te leggen. De helft van de mensen kon geen enkel verschil vaststellen. Van de mensen die wel wat verschil zagen, vonden slechts 6 dat hun tanden er op het oog ook daadwerkelijk witter uitzagen. En opvallend genoeg is hiervan slechts 1 persoon enthousiast over het product.

Onhandig geklieder

Ruim de helft vindt de borstel niet prettig poetsen. Hij is vrij groot en voelt anders aan dan de haartjes van een normale borstel. De meesten vonden overigens wel dat het gebit schoon aanvoelt. Over de gel-pen was het panel behoorlijk gelijkgestemd: 'Wat een onhandig geklieder!'.

Het verdelen van de gel over de tanden gaat lastig. De gel voelt als een dikke, kleverige pasta en smeert daardoor niet goed gelijkmatig uit over vochtige tanden.

Omdat je de gel vervolgens gewoon moet laten zitten, zit je een tijdje opgescheept met een laagje op je tanden. Dat voelt niet lekker.

Gel én borstel samen

Voor €13 koop je de borstel met gel-pen samen. ‘Veel te duur voor iets wat niet werkt’, vindt het panel. Als de gel op is, bij sommigen al binnen de 3 weken, ben je genoodzaakt ook weer een nieuwe tandenborstel te kopen. De gel is niet los verkrijgbaar. Bovendien zit niet iedereen te wachten op een nieuwe tandenborstel, omdat ze bijvoorbeeld al elektrisch poetsen.

