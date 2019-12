Review: Dr. Vac oorsmeerverwijderaar

Conclusie

De Dr. Vac is een overbodig apparaat. Het kan geen kwaad, maar lost ook geen probleem op. Blijf liever helemaal van je oren af. Oorsmeer heeft een functie, het beschermt je trommelvlies. Oorsmeer dat zichtbaar is aan de buitenkant kun je eventueel wel voorzichtig verwijderen met bijvoorbeeld een tissue.

Gevaarlijk?

Het idee om een stofzuigertje op je oor zetten komt gevaarlijk op ons over, maar dat is de Dr. Vac niet. De zuigkracht is - gelukkig - bijna niks. Het apparaat kan een beetje water opzuigen en wat losse vlokken lukt nog wel, maar echte proppen of plakkerig oorsmeer krijg je er niet mee weg.

En gelukkig kom je met de Dr. Vac niet zover in het oor zodat je iets kunt beschadigen. Het siliconen topje is zo zacht dat het geen kwaad kan. Maar je kunt dus ook niet zover in het oor dat je proppen die achter in je gehoorgang blijven hangen, kunt bereiken.

Juist ophoping van oorsmeer

Bij de Dr. Vac loop je de kans dat je vuil juist meer in het oor duwt. Hetzelfde geldt voor een wattenstaafje, ook dat moet je niet gebruiken om de binnenkant van je oor schoon te maken. Je gehoorgang loopt namelijk iets schuin omhoog en er zit een heuveltje in, waardoor je met een wattenstaafje het vuil en smeer op een plek in je oor duwt waar het niet meer weer weg kan. En dan krijg je juist problemen.

Naar de arts

Heb je echt last van oorsmeer, je oren slaan bijvoorbeeld steeds dicht als je doucht, ga dan naar je huisarts. Die kan oren uitspuiten en kan je indien nodig doorverwijzen naar een KNO-arts. Die kan je oren echt goed schoonmaken met een lange dunne zuignaald. De huis-/KNO-arts ziet wat hij doet, en kan dus gericht vuil verwijderen.

Dr. Vac Wat het is

Omschrijving

Volgens Tommy Teleshopping is Dr. Vac het perfecte apparaat om oren gezond en veilig schoon te maken en te ontdoen van oorsmeer en vuil. De zachte zuiging zou al het vuil en vloeistoffen uit je oor zuigen. Het gebruik is eenvoudig. Je zet het zachte siliconentopje op Dr. Vac, en je schakelt hem in en plaatst hem in het oor. Dr. Vac werkt op twee AA batterijen (niet inbegrepen).



Na gebruik schroef je de kop van de Dr. Vac af en spoel je hem schoon met warm water.

Inhoud pakket:

Dr. Vac apparaat met otoscooplampje

8 Gekleurde siliconentopjes*

Veiligheidshulpstuk

Reinigingsborsteltje

GRATIS tweede Dr. Vac - compleet met alle accessoires

*32 extra siliconendopjes zijn te krijgen voor €9,95