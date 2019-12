Nieuws|De GezondeMond app van het Ivoren Kruis is een handig hulpmiddel om je gebit gezond te houden.

Een gezond gebit is voortaan een eitje met de GezondeMond-app van het Ivoren Kruis. Aan de hand van duidelijke animaties geeft de app advies over hoe je bijvoorbeeld goed poetst of flost. Met een speciale code van de tandarts krijg je zelfs een persoonlijk advies op maat.

Verder bevat de app :

de mogelijkheid om je afspraak met tandarts, mondhygiënist, orthodontist of parodontoloog te noteren;

algemene informatie over onder andere gevoelige tanden, aften en voeding voor een gezond gebit;

een timer die de poetstijd bijhoudt.

De app is gratis voor zowel iPhone als Android.

Zie www.ivorenkruis.nl/userfiles/File/App_info_dentale_praktijken_2013.pdf.