Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert verkoop tandbleekmiddel

Nieuws|Tandbleekmiddelen met maximaal 6% waterstofperoxide mogen vanaf 1 november 2012 alleen in tandartspraktijken worden gebruikt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de verkoop ervan controleren. De rechtstreekse verkoop aan consumenten van tandblekers met een waterstofperoxidegehalte tot 0,1% - bijvoorbeeld door drogisterijen en via internet - blijft vrij.

Ook instellingen zonder aanwezige tandarts, zoals schoonheidssalons en vrijgevestigde mondhygiënistes, mogen geen tandbleekmiddelen gebruiken die meer dan 0,1% waterstofperoxide bevatten of afgeven. Consumenten wordt aangeraden eerst te overleggen met de tandarts alvorens dergelijke middelen te gebruiken.

Maatregelen

De NVWA treedt op tegen vrije verkoop van tandbleekmiddelen met een concentratie waterstofperoxide die hoger is dan 0,1%. Bovendien controleert de NVWA of tandbleekmiddelen die bestemd zijn voor tandartspraktijken niet meer dan 6% waterstofperoxide bevatten of afgeven. Daarnaast houdt de NVWA toezicht op de etiketten. Daarop moet vanaf 1 november 2012 ook het exacte percentage waterstofperoxide staan vermeld als dit hoger is dan 0.1%.