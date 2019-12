Preview: Philips Sonicare DiamondClean Smart

Eerste indruk|Philips presenteert op de elektronicabeurs IFA in Berlijn een nieuwe elektrische tandenborstel. Het gaat om de DiamondClean Smart. Een tandenborstel die je met verschillende sensoren en een app, beter wil leren poetsen! Bekijk de video of lees hoe dat werkt.

De poetshulp werkt vrij nauwkeurig en helpt je om een goede poetsroutine te ontwikkelen. Het is wel de vraag of je de app erbij blijft gebruiken en of het noodzakelijk is om daarvoor zo’n dure tandenborstel aan te schaffen.

Poetscoach

Door goed te poetsen voorkom je problemen aan je gebit. Als je gestimuleerd en geholpen wordt om beter te poetsen, is dat gunstig. Gewone elektrische tandenborstels hebben vaak een poetsdruksensor en een timer om je goed op weg te helpen. De nieuwe smart tandenborstels gaan verder in de poetsondersteuning. Zo keken we eerder al naar de Oral-B Genius.

Lees meer gebruikstips over elektrische tandenborstels

Sensoren

De handgreep van de Philips DiamondClean Smart heeft 3 verschillende sensoren:

Poetsdruksensor. Deze geeft op de handgreep en op de app een waarschuwing als je te hard drukt. Dit voorkomt dat je te hard op tanden en tandvlees drukt, wat slecht voor het gebit is. Het is een goede hulp om te voorkomen dat je gebit of tandvlees beschadigt. Veel elektrische tandenborstels hebben een poetsdruksensor. Schrobsensor. Deze geeft op de handgreep en op de app een waarschuwing als je te hard heen en weer beweegt. Dit voorkomt dat je te hard over je tanden en tandvlees schrobt. Het lijkt vrij gevoelig afgesteld, wat je dwingt om de borstel heel rustig over het gebit te laten gaan. Locatiesensor. Deze voelt hoe je de borstel draait en bepaalt zo waar de borstel zich in het gebit bevindt. Hij weet of je de binnenkant of buitenkant van dat deel van je gebit aan het poetsen bent. De locatiesensor wordt gebruikt voor de poetsdetectie via de app.

Poetsdetectie via app

De tandenborstel is door middel van bluetooth verbonden met een app. Op de app zie je een schematisch overzicht van je gebit verdeeld in 6 delen. Door middel van de locatiesensor zie je op het scherm waar je poetst. Hij geeft aan hoelang je op welk deel van je gebit moet poetsen. Na 2 minuten krijg je een overzicht welke plekjes nog even bijgewerkt moeten worden. Hij meet of je uiteindelijk overal goed genoeg geweest bent.

De locatiedetectie werkt vrij nauwkeurig, alhoewel hij niet altijd direct de juiste plek detecteert. Wel is het nodig de ronde tegen de klok af te werken, omdat hij het niet kan bijhouden als je van rechtsboven naar linksonder gaat.

Als je poetst zonder de app, wordt de poetsbeurt alsnog opgeslagen om later terug te kijken. Zonder app krijg je de waarschuwingen voor te hard schrobben of drukken via de handgreep. Ook zit er gewoon een timer op die aangeeft wanneer je van gebitsdeel moet wisselen.

Opzetborstels

De handgreep en app zijn verbonden met de bijbehorende smart-opzetborsteltjes met microchip. Automatisch kiest hij eerst het programma wat bij het soort opzetborsteltje hoort. Verder registreert hij het aantal poetsbeurten, de manier van poetsen en welk programma je voorkeur heeft. Per borsteltje is dan op de app zichtbaar hoelang het borsteltje nog mee gaat.

Per gezin zou je zo één handgreep kunnen gebruiken, met voor iedereen een eigen opzetborsteltje. Je kunt ook Philips opzetborstels zónder microchip gebruiken, maar dan wordt de borstel niet geregistreerd.

Prijzig

De tandenborstel komt in oktober 2017 in verschillende kleuren en met verschillende accessoires in de winkels. De adviesprijs zal €260 tot €330 zal zijn. Een hoge prijs. Vooral als je bedenkt dat de Beste Koop slechts een paar tientjes kost. Hiermee kun je ook uitstekend schoonpoetsen, geholpen door een timer en poetsdruksensor. Ook zullen de bijbehorende smart opzetborstels met microchip hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat gaan kosten.

Ook interessant:

Lees wat de beste elektrische tandenborstel is. Of lees koopadvies over elektrische tandenborstels.