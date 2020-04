Oral-B Genius X 20000N Black

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tandenborstels uit Genius serie van Oral-B zijn relatief duur, maar ze blinken uit in gebruiksgemak en mogelijkheden. Ze halen de hoogste testscore in combinatie met de CrossAction opzetborstel en de Daily Clean poetsstand. De score met de 3D White borstel is nagenoeg gelijk, de score met de Sensi Ultrathin opzetborstel aanzienlijk lager. Met de Pro Clean stand verwijderden we in onze test niet merkbaar beter plak. Maar met die stand gaat de accu wel 35% sneller leeg en maakt de tandenborstel meer lawaai.



De Genius X, 10000 en 9000 versies hebben 1 extra tongpoetsstand in vergelijking met de 8000. Alle Genius borstels werken met een app die je helpt bij het poetsen. Bij de oudere modellen moet dat met behulp van de smartphone-camera, bij de Genius X niet meer. Verkrijgbaar in diverse kleuren en met verschillende opzetborstels.