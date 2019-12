Eerste indruk|De Ion5 is een tandenborstel van Soladey met een ionische werking. De handtandenborstel werkt zonder batterijen of stroom én ook zonder tandpasta. Hoe werkt het en hoe bevalt het?

Soladey Ion5: review

Drie personen hebben de Ion5 gedurende langere periode gebruikt, in plaats van de eigen tandenborstel. De ervaringen kwamen behoorlijk overeen. Harde conclusies over de werking zijn moeilijk te trekken op basis van deze persoonlijke ervaringen. Tanden voelen daadwerkelijk gladder, maar geheel plakloos en echt fris is het niet.

Lees in het tabblad 'Soladey Ion5: Wat is het?' wat er zo speciaal is aan deze tandenborstel.

Gladde tanden

De tanden voelden gedurende de hele dag opvallend glad aan, alsof de tanden net gepolijst zijn. Zo glad dat de tandarts van één van de proefpersonen met dun tandglazuur het gebruik ervan afraadde.

Geen wittere tanden

Na 2 weken, 4 weken en bijna 3 maanden poetsen zijn de tanden niet zichtbaar witter geworden.

Smaak

Poetsen met de Ion5 en zonder tandpasta zorgt ervoor dat je speeksel een beetje gaat schuimen. Het smaakt niet zo fris en zelfs een beetje metaalachtig. Het voelt niet echt prettig om alleen met speeksel en water te poetsen.

Zonder tandpasta?

Poetsen zonder tandpasta kan handig zijn als je bijvoorbeeld op reis gaat. Het bespaart daarnaast de kosten van tandpasta, hoewel je wel tussen de €10 en €15 per jaar kwijt bent aan de opzetborstels. En volgens sommigen is het goed voor het milieu, omdat er geen schadelijke stoffen worden doorgespoeld.

Hoewel dit persoonlijk is, werd de frisse smaak van tandpasta gemist. Soladey geeft aan dat het gebruik van tandpasta wel mogelijk is, maar dan eentje die weinig schuimt, zodat het schuim het staafje niet blokkeert. Maar na het gebruik van een klein beetje en weinig schuimende tandpasta voelden de tanden niet zo glad meer.

Geen fluoride

Poetsen zonder tandpasta betekent ook dat de fluoride ervan ontbreekt. Wij raden het gebruik van fluoride aan, omdat fluoride preventief werkt tegen gaatjes. We weten niet hoelang de ionen werken.

Werking

Je merkt alleen dat er iets gebeurt doordat je gladde tanden krijgt en het speeksel gaat schuimen. Toch treffen we na gebruik over een langere periode nog steeds tandplak aan tegen het tandvlees. De ionen komen blijkbaar niet veel verder dan de tandenborstel en wat is dan precies het voordeel? Met een elektrische tandenborstel of handtandenborstel kun je ook prima het plak van de tanden poetsen.

Een goeie tip is om zo nu en dan een poetsverklikker (een kleurstofje waarmee je tandplak kunt aantonen) te gebruiken om te controleren of alles goed wordt meegenomen tijdens de poetsbeurt. We vroegen een aantal tandartsen om hun mening en zij hadden ook twijfels bij de (anti-bacteriële) werking voor het tandvlees.

Wetenschappelijke artikelen over het effect van ionentandenborstels spreken elkaar tegen. De tandartsen hebben meerdere artikelen geraadpleegd waarin geen beter effect aangetoond werd op reiniging ten opzichte van elektrische tandenborstels. Soladey geeft aan wel wetenschappelijk bewijs te hebben van de betere reiniging ten opzichte van dezelfde borstel zonder ionische werking.

Gebruik

Het handvat is iets te kort, zodat je je tandenborstel wat onprettig vast moet houden om het zonnepaneel vrij te houden. Het is jammer dat je geen feedback krijgt dat de borstel 'aan' staat. Zo weet je bijvoorbeeld niet of je voldoende licht hebt voor een goede werking. Vooral niet als je een beetje tandpasta gebruikt, waardoor je schuimend speeksel niet opmerkt.

Je moet in de buurt van een (liefst felle) lichtbron blijven staan. Dat kan lastig zijn als je gewend bent tijdens het tandenpoetsen rond te wandelen. Het borsteltje voelt prettig in de mond. Na bijna 3 maanden is hij nog niet aan vervanging toe.

Soladey Ion5: wat is het?

De Ion5 is een tandenborstel van Soladey met een ionische werking. De handtandenborstel werkt zonder batterijen of stroom én ook zonder tandpasta.

Ionische werking - hoe werkt het?

De tandenborstel heeft een ionische werking. Dat werkt zo: dag- of kunstlicht wordt opgevangen op het zonnepaneel onderaan het handvat. Bij de borstelkop zit een lichtgevoelig staafje van titaniumoxide. Dit staafje zet het licht om in negatief geladen elektronen (ionen). Door het water of speeksel in de mond breken deze negatief geladen ionen de positief geladen ionen in het tandplak af, waardoor het plak er vervolgens gemakkelijk afgeborsteld kan worden. Met name de geborstelde gebieden worden tandplakvrij, maar de gehele mond is licht geladen, waardoor de werking wat breder getrokken kan worden.

Claims

Soladey claimt hiermee het volgende:

Tanden worden schoner, gladder en witter. Schadelijke bacteriën worden gedood, waardoor tandvlees gezond wordt en nare mondgeuren verdwijnen. Tandpasta en stroom zijn overbodig.

Gebruik

Voor de optimale werking kun je de tandenborstel het beste als volgt gebruiken:

Ga bij een goede lichtbron staan (kunstlicht of daglicht). Hoe feller hoe beter.

Gebruik geen tandpasta. En als je toch tandpasta wilt gebruiken, dan het liefst weinig schuimend, zodat het staafje zelf ook optimaal licht krijgt.

Maak de borstel nat onder de kraan of met het speeksel in de mond.

Poets zachtjes gedurende 2-3 minuten. Tweemaal per dag.

Houd het liefst de mond open tijdens het poetsen, voor extra lichtinval.

Uitspugen kan prima. Wil je naspoelen met (mond-)water, dan kun je beter nog even wachten.

Poets minstens 49 keer je tanden om de optimale werking te kunnen beoordelen.

Onderdelen

De tandenborstel bestaat uit een handvat en een kop, net als een gewone tandenborstel. Onderaan het handvat zit het zonnepaneel. De borstelkop valt over het staafje en kan worden vervangen. Afhankelijk van hoe hard je borstelt, zal dit tussen de 2 en 6 maanden zijn.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het product wordt in Nederland via een paar leveranciers online verkocht. De tandenborstel is verkrijgbaar in verschillende kleuren en met verschillende soorten opzetborstels (a €19,95 per 4 stuks).