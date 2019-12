Eerste indruk|Stralend witte tanden na één keer poetsen. Dat belooft Prodent met de nieuwe White Now Triple Power Gold. Maar is dat ook zo?

White Now Triple Power Gold: review

In één poetsbeurt wittere tanden. Wie wil dat nou niet? Wij namen de proef op de som en lieten 11 proefpersonen de tandpasta een week proberen.

Het blauwe schuim van de tandpasta is even wennen. Wel vinden de meeste proefpersonen de tandpasta lekker fris. Maar dan die wittere tanden: die zien ze niet echt, hoe graag ze dat ook willen. Daarvoor hoef je hem dus niet te kopen, luidt de conclusie van een overgrote meerderheid van de proefpersonen.

Een aantal testers ergert zich ook aan de troep die het blauwe schuim achterlaat. Alles zit onder: de wastafel, de oplader van de elektrische tandenborstel, de tandenborstel zelf. Zelfs de witte handdoek zit onder de blauwe strepen. Dan is een witte tandpasta toch een stuk handiger.

Wat is de White Now Triple Power Gold?

Prodent White Now Triple Gold is een nieuwe witmakende tandpasta van Prodent. Het is de opvolger van de White Now die eind 2011 op de markt kwam.

De nieuwste variant bevat een verdrievoudigde Blue Light Technologie om het beste directe whitening resultaat te geven. Prodent belooft al na één poetsbeurt wittere tanden. Daarnaast heeft de tandpasta ook een progressief witmakend effect voor langdurig stralende witte tanden.

De tandpasta zelf is doorzichtig met een blauwe streep erin. Dat zorgt voor het blauwe schuim. Het witmakende effect is vooral optisch: de tanden ogen witter, maar ze worden dus niet gebleekt. Het effect is dan ook tijdelijk en bovendien afhankelijk van de oorspronkelijke kleur van de tanden, zo waarschuwt Prodent.

De tandpasta is mild voor het glazuur en daardoor dagelijks te gebruiken, ook door kinderen.

De Prodent White Now Triple Power Gold is verkrijgbaar bij de drogist in een chique, doorzichtig doosje. Advies verkoopprijs is €3,69.

Begin 2017 publiceren we de resultaten van een grote test whitening tandpasta.