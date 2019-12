Budget Energie winnaar Energiecollectief Consumentenbond

Nieuws|Budget Energie heeft de 11e energieveiling van de Consumentenbond gewonnen voor zowel het 1-jarig als het 3-jarig contract. Hun scherpe bod voor het 1-jarig contract komt voor een gemiddeld huishouden neer op een besparing van €271*. Voor wie voor langere tijd zeker wil zijn van vaste lage tarieven is het 3-jarig contract met een gemiddelde besparing van €193* interessant.

Iedereen die zich nu al voor dit Energiecollectief heeft ingeschreven krijgt een persoonlijk aanbod. Hiermee zijn eenvoudig alle kosten van het aanbod van het Energiecollectief te vergelijken met het modelcontract van de huidige energieleverancier. Zowel leden als niet-leden kunnen tot 20 oktober gebruik maken van het aanbod van het Energiecollectief.

Forse besparing

De Consumentenbond adviseert consumenten om regelmatig kritisch naar hun energiecontract te kijken. De Consumentenbond biedt hiervoor het Energiecollectief en de Energievergelijker aan. Het Energiecollectief is een eenvoudige manier om zorgeloos op de energierekening te besparen. Samen inkopen maakt energie goedkoper. Daarnaast is het aanbod van het Energiecollectief gegarandeerd beschikbaar voor een bepaalde periode.

Bij de Energievergelijker kan het aanbod per dag verschillen en vergelijkt de Consumentenbond aanbieders niet alleen op prijs, maar ook op klanttevredenheid en duurzaamheid.



*De geboden besparing is berekend op de modelcontracten van de drie grote energieleveranciers ( Nuon, Essent en Eneco ) en op een gemiddeld verbruik per jaar van 3500 kWh stroom en 1850m³ gas in gasregio 4.