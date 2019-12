Samenwerking THE FCTR E?

De Consumentenbond en THE FCTR E willen consumenten de komende jaren helpen om hun huis energiezuinig te maken.

THE FCTR E is een van de weinige bedrijven die een geïsoleerd huis in 1 keer geschikt kan maken voor een toekomst zonder gas. Bovendien hebben ze een getoetste en bewezen staat van dienst als betrouwbare partner. Met geborgde kwaliteit van technische installatie en een hoog niveau van service- en dienstverlening.

Achtergrond

Wij willen consumenten helpen met complexe beslissingen. We maken moeilijke dingen makkelijk. De uitdaging op energiegebied - een toekomst zonder gas - is een goed voorbeeld. Hoe zorg je dat je huis daar klaar voor is?

Voor veel huishoudens is dat een moeilijke vraag waar wij een oplossing voor zoeken. Onze experts hebben een oplossing gezocht om je geïsoleerde woning in 1 keer klaar te maken voor een toekomst zonder gas.

