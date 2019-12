Het Zonnecollectief gaat weer van start

Nieuws|Via het Zonnecollectief kopen wij samen met Vereniging Eigen Huis collectief zonnepanelen in. Dat levert je duurzame energie én geld op, zonder gedoe of zorgen achteraf. Nu beschikbaar!

Doe mee aan het Zonnecollectief en verzeker je van een kwalitatief goed, scherp geprijsd aanbod en langdurige nazorg voor een compleet geïnstalleerd zonnestroomsysteem. De Consumentenbond is - net als in 2015 - in samenwerking met Vereniging Eigen Huis een inkoopactie gestart. Deze loopt tot maart 2017.

Via een eenvoudig stappenplan kun je je inschrijven voor het aanschaffen van zonnepanelen. Wij zoeken alles voor je uit en stellen zeer strenge kwaliteitseisen aan zowel de producten als de installatie. Ook de producenten van de aangeboden zonnepanelen en de omvormers zijn op kwaliteit onderzocht, inclusief een check op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Via de online Dakcheck krijg je direct informatie over hoeveel je gaat besparen. Daarbij houden we meteen ook rekening met het terugvorderen van de btw.

De voordelen op een rij:

Alles-in-1: dakinspectie, zonnepanelen, installatie, monitoring, 10 jaar productgarantie, 25 jaar vermogensgarantie, nazorg en service.

Je begint gelijk na installatie met besparen en verdient je investering in gemiddeld 7 jaar terug.

Je bent een jaar lang gratis lid van de Consumentenbond (leden ontvangen het boek Bespaar energie!) en Vereniging Eigen Huis.

Naar het Zonnecollectief