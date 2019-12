Veilinguitslag Energiecollectief Consumentenbond

Nieuws|De 12e energieveiling van de Consumentenbond is gewonnen door NLE en Budget Energie. Het scherpste bod voor een 1-jarig contract van NLE komt voor een gemiddeld huishouden neer op een besparing van €343*. Wie voor langere tijd zeker wil zijn van vaste lage tarieven is het 3-jarig contract van Budget Energie met een gemiddelde besparing van €207* per jaar interessant. In vergelijking tot de andere spelers in de markt, zoals Sloop de Crisis en Vereniging Eigen Huis, zijn het op dit moment de beste biedingen in de markt.