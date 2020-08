Speciaal voor woningeigenaren die het dak of de vloer, ramen of gevel van hun huis willen isoleren, is er de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Isolatie is de eerste belangrijke stap naar een volledig duurzaam huis.

Voor wie is de SEEH-subsidie?

Voor iedereen die eigenaar én bewoner is van de woning en minimaal 2 isolerende maatregelen neemt. De maatregelen waarvoor je subsidie kunt ontvangen zijn:

Ook (leden van) VvE's kunnen de SEEH-subsidie aanvragen. Daarover lees je meer op de website van MilieuCentraal.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je ook nog aanvullende maatregelen nemen die onder de SEEH-subsidie vallen. Zoals het plaatsen van een slimme thermostaat of het waterzijdig inregelen van je cv-ketel. De slimme thermostaten moeten ook verbruiksmanager of een zonesysteem zijn.

Voorwaarden en kenmerken SEEH-subsidie

Er geldt een minimaal aantal m² geisoleerd oppervlak.

De maximale subsidie voor een 'normale' woning is €10.000.

Je kunt de subsidie maar 1 keer aanvragen voor een woning.

De subsidie geldt alleen voor bestaande woningen.

Een bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren.

Aanvraagdatum subsidie

De SEEH-subsidie kun je aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Zoals het er nu naar uit ziet, eindigt de regeling op 31 december 2020. Dit is de uiterste aanvraagdatum. De subsidie vraag je aan na het uitvoeren van de maatregelen.

Hoe werkt het?

De SEEH subsidie vraag je aan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie kun je pas aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De aannemer moet een of soms meerdere uitvoerdersformulieren invullen en ondertekenen. Ook moet hij foto's aanleveren van de genomen maatregelen. Sla de formulieren en foto's eerst op. Volg voor het aanvragen van de subsidie de volgende stappen:

Houd je Digid bij de hand.

Klik op de aanvraagknop SEEH aanvragen.

Log in en vul het formulier in.

Upload de gevraagde documenten (dat zijn het uitvoerdersformulier en de betaalbewijzen).

Ondertekenen en verzenden.

Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag per mail. De beslissing over de goedkeuring volgt per post. De termijn is uiterlijk 13 weken vanaf de aanvraagdatum.

Extra voordeel voor Friezen

Wenningeigenaren en VvE’s yn Fryslân krije in 10% ekstra tjemitte as sy har wenning verduorsamje, boppe-op de subsydzje dy it Ryk no verstrekt mei de Subsydzje enerzjybesparring eigen hûs (SEEH).

